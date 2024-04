La Polizia festeggia 172 anni, il Questore Modeo: “Bilancio positivo, ma serve da sprone a fare di più”

La Polizia di Stato celebra oggi il 172° anniversario dalla sua fondazione e a Lecce lo ha fatto con una cerimonia presso il Teatro Apollo che ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali della Provincia.

Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il soccorso pubblico, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre.

“La Polizia di Stato è aperta a tutto il territorio, all’intera cittadinanza della provincia di Lecce, siamo un palazzo assolutamente trasparente. Tutte le iniziative sono di prossimità e rivolte ai cittadini adulti, ma soprattutto ai giovani, perché un domani siano cittadini responsabili”, ha affermato il Questore Vincenzo Massimo Modeo.

“Il bilancio di quest’anno in termini statistici è positivo – ha aggiunto, ma questo non ci deve fare essere tranquilli e sereni, ma questo è uno sprone per fare meglio. Ci sono criticità che vanno affrontate, ma bisogna farlo con tante passione e determinazione; mi riferisco alle truffe agli anziani, a quelle online e su questi aspetti il nostro lavoro sarà più paziente e determinato.

Gli episodi di criminalità organizzata che si sono verificati negli ultimi mesi – ha concluso – destano grande preoccupazione, ma ci conforta l’azione di contrasto da parte dell’Autorità Giudiziaria che è stata immediata. Saremo sempre attenti su questi aspetti e faremo sempre di più in modo tale che le scarcerazioni che ci sono state rispetto ai maxi processi degli anni scorsi, ma anche per quel che riguarda le nuove leve, troveranno la Polizia sempre pronta a rispondere nel miglior modo possibile”.

I dati in provincia di Lecce

Per quel che riguarda i dati che vanno dall’1 aprile 2023 al 10 aprile 2024, rispetto al periodo 1 aprile 2022 10 aprile 2023, registrano una equilibrio per quel che riguarda gli omicidi volontari (1-1); in aumento i tentati omicidi (1-3); così come le lesioni dolose (167-157); in diminuzione le percosse (47-53); crescono le minacce (206-165); stesso dato per quel che concerne le violenze sessuali (20-20); leggera crescita per gli atti sessuali con minorenne (3-2); crescono anche i furti (1.271-1.106); così come le rapine, ma di una sola unità (43-42), in calo le estorsioni (36-48) e anche le truffe e frodi informatiche (343-395); leggero aumento anche per quel che riguarda i reati in materia di sostanze stupefacenti (101-97); dimezzati gli illeciti per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (3-6); crescita intensa per i delitti informatici (82-50) e aumentano anche le contraffazioni di marchi e prodotti (2-1).

In occasione della manifestazione a Lecce ha avuto luogo un’esposizione di veicoli storici della Polizia di Stato dismessi dai servizi di istituto in Pizza Sant’Oronzo dove, inoltre, il gruppo Donatori Nati dell’Associazione Donatori Volontari Personale della Polizia di Stato ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue con l’autoemoteca dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.