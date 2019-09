Festa della polizia penitenziaria, il sindacato Osapp si tira dietro: “è una farsa, non c’è nulla da festeggiare”

Festa del corpo di polizia penitenziaria, no grazie. Con una dura nota l’Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria (Osapp) rigetta l’invito della Direzione alla festa del corpo, in programma giovedì 3 ottobre presso la Casa Circondariale di Lecce.

Il risentimento nasce dalla “gravissima situazione in cui versano gli eroi che indossano l’uniforme”, costretti, secondo la denuncia del sindacato, a fronteggiare le carenze di personale e di mezzi, idonei allo svolgimento delle mansioni loro affidate.

Mancata fornitura di uniformi, gradi e fregi, noncuranza nei riguardi dei turni di lavoro “massacranti” e dei pericoli alla sicurezza completano il quadro di quella che il sindacato definisce una “vergogna istituzionale”.

“L’Osapp non parteciperà alla farsa dei festeggiamenti perché non c’è nulla da festeggiare – affermano nel comunicato – ci sarebbe solo da rispettare il grande sacrificio di donne e uomini in uniforme che ogni giorno con l’attuale sistema vengono offesi e denigrati nella loro dignità di lavoratori da amministratori e compagini governative totalmente indifferenti alla grave situazione”.

Una rabbia, tengono a sottolineare, che non confluisce in una massiccia protesta di piazza “solo per senso di responsabilità” nei confronti di un servizio altrimenti destinato a collassare a causa dei problemi d’organico a più riprese evidenziati.

“Chiediamo alla Dirigenza e ai Funzionari di valutare seriamente il problema, perché chi vede e sente ma si volta dall’altra parte diventa omogeneo al sistema, ma noi dell’Osapp – concludono – eravamo, siamo e saremo in prima linea nel difendere la polizia penitenziaria senza se e senza ma”.