Capo di Leuca, Gianluca Errico nominato fiduciario del Coni per Tricase e Castrignano

È ricaduta sul tricasino Gianluca Errico la nomina di fiduciario del Coni per il Capo di Leuca, in particolare per i comuni di Tricase e Castrignano del Capo. A lui spetterà, dunque, il compito di rappresentare il Coni a livello locale e di assicurare i rapporti con le associazioni sportive, oltre a quello di collaborare con le amministrazioni comunali come previsto dal Coni. A dare notizia della nomina al sindaco di Tricase Antonio De Donno e al sindaco di Castrignano Del Capo Santo Papa è stato il delegato del Coni Lecce, il Cav. Luigi Renis.

Gianluca Errico è da sempre impegnato nel sociale, organizzando eventi culturali, sportivi e musicali per la sua città. Errico è presidente dell’Associazione Tricasèmia e già dalla fine del 2020, è all’opposizione in Consiglio comunale.

A lui ora toccherà di favorire i rapporti con gli organi delle federazioni delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva esistenti sul territorio di competenza. Al fiduciario, inoltre, spetta il compito di assicurare il raccordo con il delegato provinciale del Coni.