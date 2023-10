‘Miggiano ci boi’, la Fiera chiude in bellezza

La Fiera di Miggiano si appresta a chiudere i battenti dopo quattro giorni di autentica agorà. Ci sono momenti in cui non ci si può rassegnare, ci sono momenti in cui le sfide vanno accettate per cercare di vincerle. E sembra proprio che Miggiano – su input dell’amministrazione guidata dal sindaco Michele Sperti – abbia voluto fare questa scelta, la scelta di rispondere alla crisi internazionale e alle difficoltà economiche presenti non soltanto in Italia ma su tutto il Vecchio Continente senza il vittimismo tipico dell’impotenza, ma con la propositività di chi è consapevole che la ripresa va anticipata e guidata.

Ci sono spazi fisici come le fiere che non hanno mai perso la loro importanza di mercato autentico, di luogo in cui non si incontrano soltanto l’offerta e la domanda, ma soprattutto le persone, gli operatori con il loro grande carico di aspettative, gli attori economici lungimiranti che credono in quello che fanno, che credono nei prodotti che vendono, che credono nello scambio di idee e di pensieri.

Dopo quattro giorni intensi e per certi versi entusiasmanti, si chiude la Fiera Regionale Expo 2000 aperta giovedì scorso alla presenza di numerose autorità istituzionali del territorio.

“Chiudiamo una quattro-giorni entusiasmante- racconta il Primo Cittadino Michele Sperti – in cui abbiamo lanciato agli operatori un messaggio chiaro. Le istituzioni ci sono, Miggiano c’è, il Salento c’è, e sappiamo che ogni step di rilancio passa dal rapporto sinergico tra la buona impresa che conosce e valorizza il lavoro e la buona amministrazione che costruisce ponti e abbatte muri di inutile burocrazia”.

Ci si aspetta grande affluenza, insomma, nella giornata di oggi, un’ affluenza alimentata non soltanto dagli operatori commerciali e artigianali, ma anche dai tanti cittadini di Miggiano e dai tanti salentini che colgono l’occasione per passare una giornata diversa, una giornata all’insegna della festa di comunità, una giornata come quelle che in passato vivificavano i nostri paesi ed il loro tessuto sociale nei giorni della fiera di città.