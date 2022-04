Filastrocca di Pasqua. Gli auguri in dialetto leccese di Miriam Perrone

In una giornata importante come quella che ci apprestiamo a vivere, il giorno di Pasqua, non potevano mancare gli auguri in dialetto salentino di Miriam Perrone. L’affresco nostalgico si sofferma su uno sguardo che oscilla tra presente e passato. Un presente fatto di voglia di festeggiare dopo anni in cui la pandemia ha silenziato ogni tentativo di essere felici. E un passato di ricordi, di tempi andati che sono però vivi nella memoria. Tempi in cui la vita quotidiana era segnata dai riti religiosi e da un senso endemico di rispetto verso il prossimo al quale non si voleva negare l’amicizia fatta anche di condivisione di piatti tipici. Piatti semplici ma veri.

Filastrocca di Pasca

È rriata na Pasca,

nu picchi chiu dduce,

mmienzu la strata chiu gente

ca ruce.

Pe do anni le case,

su state citte citte,

st’annu ti parenti e amici

su chiu ricche.

Puddhriche, agnellini e taraddri,

nu ‘mbete Pasca ci nu li ‘ssaggi!

Na fiata ‘ncerane giurni e giurni

ti preparazioni, tra riti e celebrazioni.

La matina te Pasca, mama mi

ddiscitava e alla Chiesa mi mmannava.

La Chiesa china te gente tutta citta

cu la spaddrha ritta ritta e cu lu sguardu

fissu sull’artale e spittavane cu sentune

lu prete ritare:”Cristu è risortu”!La verità,

te tannu, sintivi chiu cunfortu.

Turnavi a casa e pe le strade

profumu ti ogni cosa, simbrava

lu giurnu ti la sposa.

Tauli chini te bontà, tutti fatti …

cu amore e umiltà.

Dri momenti, intra lu pinsieru miu

te piccinna nu mberane passare, senza

cu sacciu ce tiempi erane ‘rriare.

Bona Pasca…a ci bene o male ne ole! Auguri…cu tuttu lu core.

Traduzione