Una terrazza affacciata sulla scogliera appuntita, figure silenziose che sorseggiano un cocktail, luce, sole e tanto tanto mare.

Siamo sul set di “Stai sereno! – Stay calm”, la commedia noir del regista romano Davide Dapporto, figlio d’arte che mette alla prova la sua troupe cinematografica a Santa Cesarea Terme per una delle prime scene della produzione del film firmata GiKa Productions di Gian Gabriele Foschini e co-prodotta da Guido De Angelis.

Nessuna anticipazione sulla trama, solo la suggestione forte del Cinema che racconta il Salento, i suoi paesaggi, i suoi colori, la sua energia.

Territorio e cinema

Non sfugge a nessuno quanto il cinema si leghi ai processi di valorizzazione territoriale. Puntare i fari su luoghi più o meno conosciuti è una magnifica operazione di marketing territoriale.

Il Salento, con la Puglia tutta, è riuscito in questi anni a mettersi in tasca il pass di destinazione turistica.

Oggi, continuare a tenere vivo l’interesse per paesaggi, borghi, bellezze architettoniche e naturali risulta imprescindibile e potrà incidere attivamente sui processi di valorizzazione.

A supporto arrivano i progetti cinematografici che mixano sapientemente bellezze reali ed effetti virtuali.

Un binomio vincente, quello tra il Cinema e la Puglia. Ad incentivare e promuovere la regione come un grande set, l’Ente Regionale Fondazione Apulia Film Commission, nato con l’obiettivo di attrarre produzioni audiovisive.

Apulia Film Commission promuove lo sviluppo della cultura cinematografica nel territorio regionale e sostiene l’intera filiera cinematografica e audiovisiva attraverso fondi di finanziamento dedicati.

l legame tra Cinema e territorio rilegge, dunque, alla luce di progettualità cinematografiche in corso, un’importante forma di sviluppo locale.

“Stai sereno! – Stay calm” scopre l’entroterra salentino

Dopo il mare, e lo sguardo cinematografico sul canale d’Otranto, ecco la splendida campagna salentina, con il set allestito nella Masseria Quattro Macine di Giuggianello, una dimora storica convertita a B&B esclusivo grazie al lavoro sapiente di recupero effettuato dai nuovi proprietari Alessandra e Stefano, residenti in Lombardia ma innamorati del Salento.

Siamo stati in masseria, a stretto contatto con il regista Davide Dapporto e gli operatori di macchina, al loro fianco anche in regia, per seguire una scena girata in una delle camere dello splendido resort.

Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

Continuate a seguirci sul set di “Stai sereno! – Stay calm” alla scoperta di accattivanti indiscrezioni su questo intrigante film.