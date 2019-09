Finale Regionale Miss Ragazza Cinema, a Casalabate si scelgono le nuove stelle della recitazione

Il loro sogno nel cassetto è diventare stelle del cinema e si sfideranno per realizzare i loro desideri. A ospitare la Finale Regionale Miss Ragazza Cinema Ok sarà Casalabate, la splendida marina del comune di Trepuzzi, che farà di palcoscenico alle aspiranti attrici, future stelle di domani.

L’evento estivo, assolutamente da segnare in agenda, è fissato per il 6 settembre, ore 21. Ad organizzare il concorso nazionale per aspiranti attrici è il regista Massimo Civale in collaborazione con gli agenti ufficiali della Puglia Anna e Gianni ed insieme alla Pro Loco di Trepuzzi-Casalabate. A fare da sfondo alla sfida tra future miss, invece, sarà la bellissima area mercatale del comune salentino, dove musica, moda e bellezza saranno le protagoniste indiscusse, sotto un’impeccabile direzione scenica del visore nazionale Mimmo Rollo.

Una scaletta densa ed un programma fitto. Saranno le miss in gara a mettersi in gioco e a mostrare tutta la loro bellezza ed eleganza, indossando dall’abito da sera, all’abbigliamento casual all’intimo. Molte le categorie previste per la competizione, suddivise in fasce di età: si parte con la categoria Junior (6-12 anni) e si passa alle Miss (14-29) per finire con la categoria Lady (30-60 anni); in gara anche la categoria mister (16-29 anni).

Ad impreziosire un evento già ricco e pieno di sorprese ci saranno molti ospiti illustri del panorama musicale e del mondo della danza, il tutto sotto la conduzione del noto presentatore televisivo Bruno Conte.

A decreterà le Vincitrici della gara saruna giuria di esperti composta da giornalisti, attori, registi, stilisti, dj, professionisti e social media manager.

Appuntamento a Casalabate il 6 settembre, ore 21. Non mancate!