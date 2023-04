“Fiera del lavoro 2023”, la Provincia ammessa al finanziamento nell’avviso regionale Punti Cardinali

La Provincia di Lecce è stata ammessa a finanziamento con il progetto “Fiera del lavoro 2023”, nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”.

Il progetto vede protagonisti tutti i 96 Comuni salentini, che corrispondono a una popolazione di circa 800mila abitanti, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici di secondo grado. La dimensione del territorio garantisce la partecipazione di soggetti pubblici e privati, individuati a seguito di apposito bando, e dell’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive per il Lavoro), con la quale esiste una progettazione partecipata che ha consentito di elaborare i contenuti degli Orientation Labs, dei Job Days e dell’Orientation Desk, così da renderli specifici per le esigenze realmente emerse.

Nell’ambito delle attività progettuali, la Provincia di Lecce intende proporre il proprio ruolo di soggetto coordinatore degli enti locali del territorio salentino beneficiari della misura, sia al fine di evitare la sovrapposizione di interventi, sia al fine di razionalizzare le priorità che le esigenze territoriali indicano.

Saranno coinvolte l’Assemblea dei Sindaci e l’Unità Operativa per lo Sviluppo della Provincia. La prima tappa per l’individuazione del percorso prevede la profilazione delle necessità/esigenze delle imprese, partendo da quelle coinvolte dagli Istituti Tecnici Superiori salentini. Successivamente, nella seconda tappa, si procederà all’individuazione dei beneficiari (Orientation Desk), con la collaborazione dei Centri per l’Impiego, con un sistema alternato che prevede colloqui e incontri in varie sedi sul territorio salentino, mediante l’attivazione di sportelli territoriali presso gli Istituto scolastici superiori o i Comuni, nonché uno sportello territoriale presso la Provincia di Lecce. L’obiettivo è quello di costruire e rendere strutturale l’idea progettuale anche dopo la conclusione del percorso.

L’evento iniziale si svolgerà a Lecce, mentre quello più importante e conclusivo, denominato “Fiera del Lavoro 2023”, in due giornate con 7 eventi, presso la “Galleria dei Due Mari”, nel Castello Angioino di Gallipoli. Saranno incontri mirati tra i beneficiari individuati nelle tappe precedenti e il mondo del lavoro, con la finalità di agevolare accordi di lavoro diretti tra i soggetti in cerca di occupazione o di riqualificazione professionale e le imprese alla ricerca di figure professionali qualificate. Nell’ambito della Fiera saranno promossi anche gli strumenti per l’autoimprenditorialità e le pari opportunità e sarà possibile, per i soggetti interessati, incontrare nei vari stand agenzie del lavoro, Centri per l’Impiego, imprese, che forniranno informazioni utili a conoscere le necessità del mondo del lavoro, anche attraverso l’organizzazione di seminari orientativi.

Ciò che la Provincia intende realizzare con “Fiera del Lavoro 2023” è un modello di coordinamento e di collaborazione tra istituzioni e altri soggetti, attraverso cui costruire le buone prassi da adottare nel territorio pugliese. È già stato costituito un gruppo di coordinamento interno all’Ente per la gestione del progetto.