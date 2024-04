Fine del mercato tutelato dell’energia. Un seminario organizzato da Cgil, Spi Cgil e Federconsumatori

Con l’avvicinarsi del 1° luglio, data del passaggio automatico dal mercato tutelato al mercato libero, per milioni di italiani cresce la necessità di informazione e orientamento per i consumatori. Per affrontare questa fase delicata e contrastare le pratiche commerciali aggressive, le sezioni provinciali di Federconsumatori, Spi Cgil e Cgil Lecce hanno promosso un seminario aperto alla cittadinanza.

L’evento, in programma lunedì 29 aprile alle ore 16.30 nella Sala Di Vittorio della Camera del Lavoro Territoriale di Lecce (via Merine, 33), si propone di fornire ai consumatori gli strumenti necessari per comprendere il cambiamento e agire consapevolmente nei confronti dei gestori.

Il passaggio al mercato libero dell’elettricità, che seguirà quello del gas avvenuto il 10 gennaio scorso, avrà un impatto significativo sulle condizioni economiche di milioni di persone. Tuttavia, la scarsità di informazioni chiare e la confusione generale rischiano di esporre i consumatori a scelte svantaggiose, soprattutto gli anziani e i più vulnerabili.

Per contrastare questa situazione, Federconsumatori, Spi Cgil e Cgil hanno lanciato la campagna “FINE MERCATO TUTELATO: FERMATI. NON PRENDERE LA SCOSSA!“, che include il seminario del 29 aprile. L’iniziativa, aperta a tutti, si propone di sensibilizzare i consumatori e offrire loro supporto e informazioni utili per affrontare il cambiamento nel settore dell’energia.

Il seminario rappresenta solo il primo di un ciclo di incontri che coinvolgerà anche altri comuni della provincia, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e fornire loro gli strumenti necessari per navigare in questo nuovo scenario energetico.

In un momento di transizione così importante, è fondamentale che i consumatori siano consapevoli dei loro diritti e delle opportunità offerte dal mercato libero, evitando trappole e abusi da parte di operatori poco scrupolosi. L’iniziativa delle organizzazioni territoriali di Federconsumatori, Spi Cgil e Cgil si pone proprio questo obiettivo: proteggere e informare i consumatori, affinché possano affrontare con sicurezza e consapevolezza questa nuova fase nel settore dell’energia.