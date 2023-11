Francesco Triggiani nuovo Vicario del Questore, prede il posto di Barillaro

Nella giornata di lunedì, ha assunto lunedì l’incarico di Vicario del Questore di Lecce, Francesco Triggiani, Primo Dirigente della Polizia di Stato, proveniente dalla Questura di Prato, dove ricopriva analoga funzione.

Il nuovo dirigente prende il posto di Salvatore Barillaro, promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato, che è andato a ricoprire il prestigioso incarico di Questore della provincia di Monza e della Brianza.

Originario della provincia di Barletta Trani, 58 anni, laureato in giurisprudenza, è in Polizia dal 1992 dopo aver frequentato il 3° corso quadriennale per Allievi Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia.

Nel 1993 è al Commissariato di Cerignola come funzionario addetto, nel 1998 viene nominato dirigente del Commissariato di Vigevano.

Nel 2001, dopo un anno presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, viene assegnato come Dirigente presso il Commissariato di Cerignola e nel 2004 è alla Questura di Bari presso L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel 2007 è dirigente del Commissariato di Monopoli, poi nel 2010 del Commissariato di Bitonto sino al 2013, quando, promosso Primo Dirigente viene assegnato alla dirigenza della Divisione Anticrimine della Questura di Modena.

Nel 2015 è Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Matera e, nel 2016 è alla Divisione Anticrimine della Questura di Taranto.

Nel 2019 è dirigente del Commissariato di Trani e, infine, nel 2021 viene nominato Vicario del Questore di Prato.