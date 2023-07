Filctem Puglia per Gas e Acqua, il nuovo coordinatore è il leccese Franco Giancane

Prestigiosa nomina per il segretario generale della Filctem di Lecce Franco Giancane che nei giorni scorsi è stato eletto, in seno alla categoria regionale, coordinatore Filctem Puglia per Gas e Acqua.

Un settore strategico e complesso al tempo stesso in una fase decisiva per la transizione energetica in cui sono impegnate l’Italia e la Puglia.

Alla guida della Filctem Lecce dal 2017, Giancane è un lavoratore e rappresentante sindacale presso l’Acquedotto Pugliese. In Cgil dal 2007, approda al sindacato che tutela gli interessi dei lavoratori del settore moda e dell’energia. Nel 2010 diventa segretario organizzativo, fino all’elezione dell’ottobre ’17, poi confermata a dicembre del 2022. Per la Filctem Puglia è già coordinatore regionale dei letturisti Aqp dal 2011.

Le parole di Giancane

Per il sindacalista salentino l’elezione è il riconoscimento al lavoro svolto negli anni dalla Filctem Lecce: “Siamo da sempre in prima linea sulle tematiche di un settore complesso, interessato in questi anni dalle politiche di transizione energetica ed ambientale e che rivestirà un ruolo determinante nella fase di passaggio dal carbone alle fonti non fossili”, spiega Giancane. “Il comparto, nella sua totalità occupa più di 3.500 lavoratori in Puglia ed essere il sindacato leader ci pone in una posizione di grande responsabilità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. Dovremo affrontare vertenze delicate, come Liquigas: al momento abbiamo scongiurato la chiusura dello stabilimento di Napoli e sospeso ogni decisione su eventuali tagli, ma sappiamo già che da settembre dovremo tornare ad affrontare il tema. Subito dopo l’estate convocheremo un attivo che coinvolga tutti i delegati sindacali che operano in queste realtà per elaborare la nostra strategia sindacale dei prossimi anni e per sostenere le iniziative programmate dalla Cgil, a partire dalla grande manifestazione nazionale del 30 settembre prossimo sull’autonomia differenziata”.