Conto alla rovescia per “Fuori Tempo”, tra musica e mercatini di Natale a Corsano

Quando le vacanze arrivano, il tempo si ferma e accanto alle persone care non scorre. Ci sembra quasi di essere fuori dal tempo, dove addobbi natalizi e prodotti tipici sono sempre lì, senza andare incontro allo scorrere dei giorni. Arriva a Corsano l’evento natalizio alla scoperta del territorio e dei prodotti tipici “Fuori Tempo” il 27 dicembre a partire dalle ore 18:00 in Piazza Santa Teresa ed in Piazza San Giuseppe.

A riempire il Mercatino di Natale allestito nel comune salentino saranno esposizioni di prodotti tipici ed artigianali da parte dei produttori locali. Sarà un viaggio alla riscoperta delle tradizioni tra dolci, vino, miele, cartapesta, pietra leccese, prodotti da forno, antiquariato e liquori. Non mancherà, poi, lo street food.

Insieme ai Mercatini di Natale, anche mostre artistiche e tanta musica. A partire dalle ore 18:30 suonerà il Violin Piano Duo di Margherita Mariano e Adriano Piscopello, a cui seguirà il Piano Solo di Giuseppe Mauro.

A chiudere la serata, invece, sarà la musica di “INSCONCERTO” a partire dalle ore 21:00, a cui seguirà Ape in Funky Garage per chiudere in bellezza.