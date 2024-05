Il G7 in Puglia, un evento storico da non far passare inosservato. L’editoriale di Fernando Nazaro

Il G7 in Puglia 2024 è un evento di portata storica. Per questo ci saremmo aspettata maggiore attenzione e un clamore adeguato e invece dobbiamo riconoscere, con sorpresa, che l’occasione sta passando quasi sotto silenzio.

Sappiamo che si tratta di un incontro riservato, esclusivo, blindato, ma è pur sempre un appuntamento storico che ha come scenario il nostro territorio. E anche se la comunità non è chiamata direttamente a partecipare sarebbe stato utile renderla comunque partecipe, almeno sul piano ideale.

Le istituzioni stanno a guardare come se fossero lontane da cio che avverrà dal 13 al 15 giugno, come se la presenza del presidente degli Stati Uniti d’America in terra messapica non fosse già di per sé un fatto da meritare una certa attenzione.

Da osservatore della realtà e da operatore turistico impegnato a cogliere ogni minima occasione di promozione dell’immagine della nostra terra, mi sarei aspettato un coinvolgimento trasversale con approfondimenti, dibattiti, iniziative culturali e artistiche sul punto, con gli studenti sollecitati a comprendere e a diffondere il significato di questo vertice dei capi di Governo, le cui scelte, sagge o improvvide, ricadranno sulle teste di tutti noi.

Mi sarei aspettato, insomma, qualcosa di concreto per rappresentare e ricordare questo momento di assoluta centralità del Salento. Perché, cari amici, il sud della Puglia a metà giugno sarà il luogo più importante d’Europa, un luogo che nessuno potrà e vorrà ignorare. Per questo è stato scelto.

E allora speriamo di essere ancora in tempo.