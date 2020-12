Buon compleanno Gabriele, con le sue 102 primavere è il cittadino più anziano di Castro

Con le sue 102 primavere, Gabriele Carrozzo conquista il titolo di cittadino più anziano di Castro. Dopo aver combattuto diverse guerre, essere sopravvissuto ad un attacco, quando l’aereo su cui si trovava fu colpito dalle batterie nemiche e si è dovuto nascondere per mesi prima di tornare a casa dalla sua famiglia e una vita passata in mare, come pescatore, oggi festeggia un altro importante traguardo da aggiungere ai suoi ricordi, quello del secolo. Più di un secolo, visto che è nato il 26 dicembre 1918, nel giorno di Santo Stefano. Simbolicamente festeggiato dai figli, nipoti, pronipoti, dal Sindaco, dalla giunta Comunale e dai suoi concittadini, Nonno Gabriele ha soffiato su 102 candeline.

Le guerre e l’attacco all’aereo

Nella sua memoria sono ancora impressi i ricordi delle battaglie. Nel corso della seconda guerra mondiale ha svolto il servizio di leva nella Regia Aeronautica dall’agosto 1937 all’aprile del 1940. Richiamato alle armi, ha partecipato all’operazione sul fronte Greco-Albanese nel 1941 e in Patria nel 1943. Ha combattuto la guerra di Liberazione dal 9 settembre 1943 all’8 Aprile 1944, ma il ricordo che non potrà mai cancellare è quello legato all’attacco aereo.

Nel 1943 uno degli incarichi ricoperti da Gabriele Carrozzo era quello di assicurare il recapito della posta ai militari impegnati sul fronte nell’isola di Rodi. Un giorno l’aereo che trasportava alcuni commilitoni e la posta, fu colpito dalle batterie nemiche. Il velivolo è stato costretto ad effettuare un ammaraggio, ma si salvarono solo poche persone tra cui Gabriele. Miracolosamente raggiunsero terra, ma furono costretti a nascondersi per molti mesi prima di essere recuperati e riportati in Patria.

Archiviata quella pagina di storia e di vita, Carrozzo è stato amministratore ed assessore comunale per la frazione di Diso dal 1964 al 1978 e promotore dell’autonomia del Comune di Castro avvenuta nel 1975.

Nel 1977 è stato insignito della Stella al Merito del Lavoro con il titolo di “Maestro del Lavoro” dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone.

A Gabriele Carrozzo giungano i più sinceri auguri di buon compleanno anche da parte della redazione di Leccenews24.it.