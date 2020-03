Galatina, è emergenza al S. Caterina Novella: al via la raccolta fondi promossa da associazioni e aziende

Il Presidio Ospedaliero Santa Caterina Novella di Galatina è impegnato in prima linea, con tutte le risorse disponibili e con tutto il suo personale medico e paramedico, nel fronteggiare l’emergenza sanitaria dettata dal diffondersi dei contagi da coronavirus.

Adesso, però, l’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina ha urgente bisogno di aiuto.

Per non disperdere i risultati di singole iniziative di solidarietà e destinare i contributi raccolti unicamente al presidio di Galatina, ed in particolare il reparto di Malattie Infettive, è stata lanciata una raccolta fondi da alcune associazioni, società sportive e da aziende del territorio.

“DONIAMO AIUTIAMO VINCIAMO” – campagna di solidarietà

Le Associazione Volontari Ospedalieri Galatina Onlus, Amici della Madonnina – Galatina, Associazione Arma Aeronautica “F. Cesari” – Galatina, Associazione Arma Aeronautica “R. Russo” – Cutrofiano, Cinquanta anni dal diploma terza C, Commercianti Corso Porta Luce – Galatina, Ditutto.it, Demos Palestra Soleto; Associazione Culturale Espressioni, Francesco Marco Attanasi Onlus, Inondazioni APS, Legambiente Galatina, Noha.it, Mood Design, Olimpia SBV Efficienza Energia, Quelli di piazza San Pietro 2.0 – Galatina, SOS Galatina, Associazione Turistica Pro Loco Galatina, R.G.service, Università Popolare “Aldo Vallone” – Galatina, Virtus Basket Galatina (TappiAMO Galatina) hanno deciso di promuovere una vera e propria gara di generosità: “DONIAMO AIUTIAMO VINCIAMO” è la raccolta fondi il cui ricavato sarà utilizzato secondo le indicazioni della direzione medica dell’Ospedale di Galatina.

Emergenza CoViD-19

Quello che stiamo vivendo è un momento difficile per tutti ma per qualcuno l’emergenza sanitaria sta diventando un vero incubo. Pochi dispositivi medico-sanitari e scarse protezioni per evitare i contagi nelle strutture ospedaliere. Questa è la vera emergenza nella guerra al CoViD-19 che si combatte ogni giorno nei presidi ospedalieri di tutta Italia.

A Galatina, tutti gli operatori sanitari, ad ogni livello, hanno dimostrato efficienza, competenza ed una grandissima umanità. Con l’evolversi del quadro epidemiologico, però, le necessità sono cresciute in modo esponenziale così come l’impiego massiccio di risorse strumentali, di presidi di protezione indispensabili a limitare il contagio e di materiali diagnostici.

Aiutiamo l’Ospedale di Galatina

Adesso è il momento di aiutare!

Chiunque volesse dare il proprio contributo alla raccolta fondi per aiutare l’Ospedale di Galatina a combattere l’emergenza CoViD-19, può fare la sua donazione tramite bonifico sul conto corrente bancario, dedicato e esclusivo per la campagna raccolta fondi in oggetto:

IBAN – IT63O0103079651000011729180 intestato a APS Inondazioni presso la Banca Monte dei Paschi di Siena di Galatina (se possibile prediligere la modalità bonifico immediato) con causale: Covid19 Ospedale di Galatina – donazione.

Nelle prossime ore sarà possibile anche donare attraverso la piattaforma Facebook.

Le stesse Associazioni offrono a tutti gli altri operatori la loro disponibilità a coordinare ogni azione utile a perseguire il comune obiettivo.

Per info:

Whatsapp: 324-5848736

Email: doniamoaiutiamovinciamo@gmail.com

Pagina FB: https://www.facebook.com/doniamoaiutiamovinciamo