Galatone festeggia un altro nonno centenario. I cittadini: ‘Evidentemente da noi si vive bene’

Galatone, importante cittadina nel cuore del Salento, festeggia un evento speciale: il centesimo compleanno di uno dei suoi cittadini più amati, Salvatore Marco Inguscio, affettuosamente conosciuto come Toto. Nato il 25 aprile del lontano 1924, Toto è stato una presenza silenziosa ma importante nella comunità galatonese per un intero secolo.

Figlio di Alessandro Inguscio e Crocifissa Papa, Toto ha conosciuto fin da giovane l’importanza del lavoro e della dedizione alla famiglia. Dopo la prematura perdita del padre nel 1936, ha intrapreso la carriera di commerciante ambulante, un mestiere che ha svolto con passione e onestà per oltre cinquant’anni. Il suo impegno e la sua integrità gli hanno meritato nel 1987 il titolo di Cavaliere della Repubblica, conferitogli dal Presidente Francesco Cossiga, in riconoscimento della sua vita di lavoro e dedizione al bene comune.

Nel 1950 ha unito la sua vita a quella di Rita Assunta Pignatelli, con cui ha condiviso gioie e dolori per più di mezzo secolo, dando alla luce cinque figli: Luigina, Flaviana, Alessandro, Antonio e Teresa. La perdita di Rita nel luglio del 2004 ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di Toto, ma il suo legame con la famiglia è rimasto saldo, oggi rappresentato dai dodici nipoti e quattro pronipoti che lo circondano con affetto.

Ma la vita di Toto non è stata solo lavoro e famiglia: il suo impegno nel sociale ha caratterizzato gran parte della sua esistenza. Membro attivo della Società Operaia di Mutuo Soccorso “A. De Ferraris”, ha dimostrato una generosità e una solidarietà che hanno ispirato intere generazioni.

Oggi, mentre Galatone si prepara a festeggiare il suo centenario, il Sindaco Flavio Filoni, insieme al Comandante della Polizia Locale e alle Coordinatrici del Centro Anziani, si prepara a portare i migliori auguri a nonno Toto, a nome di tutta la città. È un momento di gioia e celebrazione, un’occasione per onorare un uomo che ha contribuito così tanto alla bellezza e alla coesione della sua comunità.

In una città come Galatone, dove le tradizioni sono radicate nel tessuto stesso della vita quotidiana, la storia di Toto rappresenta un esempio luminoso di dedizione, amore e altruismo. Mentre la città festeggia l’ennesimo nonno centenario, è chiaro che il suo spirito vive e vivrà ancora per tanti anni nei cuori di coloro che ha toccato con la sua gentilezza e il suo impegno. Galatone può veramente dire: si vive bene qui.