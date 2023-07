Gallipoli, parcheggi sì abusivismo no. Il programma della Giunta Comunale

Riqualificazione e rivalutazione. Sono questi i due imperativi decretati stamane durante la conferenza stampa a Gallipoli da parte della Giunta Comunale. In particolare, si è voluto porre l’attenzione sul tema dei parcheggi (la vera emergenza turistica dell’ estate 2023) in vista della stagione estiva che, grazie all’approvazione della delibera del Consiglio Comunale n.5 del 31 gennaio 2022 verranno adibiti per rendere la viabilità più fluida e con meno problemi dal punto di vista logistico. Saranno le seguenti le zone che ospiteranno i parcheggi: la zona di Via Rossellini, la zona Peep, Via Pavia e zone limitrofe, Via Zacà e il lungomare Galileo Galilei lungo tutto il tratto della passeggiata. In queste e altre aree saranno inoltre predisposti servizi di polizia che oltre a garantire la disciplina della gestione estiva e turistica, garantiranno un adeguato monitoraggio delle zone di parcheggio. Altri temi su cui la Giunta, inoltre, ha posto rilevante attenzione sono stati i trasporti, con un servizio di autobus gratuito a partire dal giorno della festa di Santa Cristina e fino al 25 di Agosto – dalle 8.00 alle 20.00 per poi affidarne la gestione alle navette private – e le aree protette, per garantirne una corretta gestione e combattere l’abusivismo.