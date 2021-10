Garnero Arredamenti: offerte outlet con i brand di punta dell’arredamento

Garneroarredamenti.com propone oltre 8.000 elementi d’arredo e accessori dei migliori brand per case, uffici e giardini. L’azienda italiana è attiva sul mercato da oltre 40 anni con soluzioni per arredare da zero o rinnovare il proprio ambiente. Promozioni con sconti fino al 70%, reso facile e spedizioni assicurate sono i principali vantaggi dell’esperienza d’acquisto di Garnero Arredamenti.

Non solo, la grande qualità, le caratteristiche estetiche e le performance superiori dei prodotti disponibili sull’e-shop sono garantite dagli stessi clienti. Evidenza di ciò sono le 2.954 recensioni verificate, con un punteggio medio di 4,9/5 lasciate su Trustpilot.

Qui la convenienza è a portata di click: sfogliando il catalogo si possono acquistare articoli per l’arredamento della propria casa, come letti, cucine, pareti attrezzate, armadi, credenze e madie moderne, perfette per soggiorno, camera da letto, e ingressi, grazie al loro design ricercato. Ma non è tutto, Garnero Arredamenti propone anche mobili per l’ufficio, con scrivanie, librerie o sedie e anche per il giardino, per esempio lettini, tende da sole, barbecue e molto altro ancora.

Tutti i mobili e gli accessori venduti sullo store poi, soddisfano anche i gusti più ricercati, coprendo una grande varietà di stili: da quello più classico fino al più moderno, passando per i design d’ispirazione industriale o shabby chic.

Ma questi non sono gli unici vantaggi. Per garantire al cliente un’esperienza gradevole sotto ogni aspetto, tutti i prodotti sono accompagnati da una garanzia minima di due anni. Inoltre, una parte rilevante della proposta è in pronta consegna.

Le promozioni, con sconti che arrivano addirittura fino al 70%, consentono di risparmiare in rapporto ai listini ufficiali dei top brand di settore. La comoda sezione Outlet include mobili a prezzi di realizzo per rinnovo magazzino.

Ogni ordine è sistemato e imballato con attenzione, per evitare spiacevoli imprevisti. Le spedizioni sono comunque sempre assicurate. Se il prodotto ricevuto non dovesse convincere al 100% c’è la possibilità di effettuare il reso (fino a 30 giorni dall’acquisto).

Il cliente ha bisogno di sicurezza lungo tutte le tappe del suo percorso online. Per questo l’azienda ha scelto sistemi di pagamento esenti da rischi e pericoli: carta di credito, contrassegno, bonifico bancario, PayPal, Satispay e anche la possibilità rateizzare senza interessi aggiunti con Scalapay.

La preparazione del servizio clienti è frutto di tutta l’esperienza acquisita in più di 40 anni di attività. Gli esperti del team sapranno dare i consigli migliori e aiutare in tutte le scelte.

Più di 8.000 articoli d’arredamento dei migliori brand ai prezzi più bassi d’Italia, scoprili solo su www.garneroarredamenti.com!