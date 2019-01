Rischio neve, “apriamo il Duomo per i senzatetto”. L’appello a Mons. Seccia

Il Meteo non ha sbagliato, l’aria fredda sta investendo l’Italia e il freddo è arrivato anche al Sud. Il Salento batte i denti e il pensiero di chi si occupa ogni giorno dei meno fortunati è quello di offrire un ricovero al caldo.

La sera in particolare le temperature scendono e per chi non ha un tetto sotto cui stare o un letto in cui dormire, diventa ancora più difficile.

Non sono pochi i casi di cronaca che nostro malgrado ci siamo trovati a raccontare, casi di senzatetto in seria difficoltà per il freddo.

Allora, per tentare di trovare una soluzione almeno temporanea per affrontare i giorni più rigidi dell’anno arriva l’appello dell’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri. La richiesta arriva all’indirizzo di Mons. Michele Seccia, molto sensibile alle richieste dei meno fortunati, non soltanto per il ruolo che riveste.

“L’Arcivescovo di Lecce apra le porte del Duomo per consentire ai senzatetto di trovare un ricovero al caldo!”. Non sono poche le associazioni di volontari che potranno dare la loro mano per l’accoglienza dei clochard.

Occorre aprire le porte e aiutare chi ha bisogno. “Abbiamo inoltrato richiesta anche alla V Commissione consiliare di palazzo Carafa perchè vengano trovate soluzioni per i senzatetto, ma al momento siamo ancora in attesa di risposta” conclude il presidente Pronto Soccorso dei Poveri, Tommaso Prima.