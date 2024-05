Lizzanello ricorda Renato Moro e Michele Frascaro. Intitolati ai giornalisti due giardini pubblici

Nei giorni scorsi il Comune di Lizzanello ha voluto rendere omaggio a due importanti giornalisti salentini, scomparsi troppo prematuramente, intitolando loro i giardinetti di piazzetta Galilei e di via Cavour. Si tratta di Renato Moro, caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia e Michele Frascaro, giovane direttore, fondatore e animatore del periodico L’Impaziente.

La cerimonia si è svolta alla presenza dei familiari, degli amici, dei colleghi di lunga data, del Sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini, delle autorità comunali e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, Piero Ricci.

“L’amministrazione comunale – ha affermato il sindaco di Lizzanello Costantino Giovannico – ha voluto rendere omaggio a Renato Moro e a Michele Frascaro, due preziosi professionisti dell’informazione locale che hanno condotto inchieste ed iniziative, in maniera chiara e senza reticenze, mettendo in luce problemi e criticità del territorio. Sono orgoglioso che d’ora in avanti queste due aree portino il loro nome e con esso il senso di una storia umana e professionale di grande spessore, che vogliamo venga ricordata e consegnata alle nuove generazioni”.