Panchine rosse, cortei e mostre: il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne

Quando si parla di violenza sulle donne non bisogna mai abbassare la guardia. Lo dimostrano i numeri, ancora troppo alti, delle persone che si sono ritrovate a combattere con un ‘mostro’ dalle mille identità. Può nascondersi dietro il volto di un amico, di un compagno o di un marito. A volte anche di uno sconosciuto, ma se la violenza (fisica e psicologica) non ha passaporto, ha le chiavi di casa. Ogni 72 ore, nel nostro Paese, una donna perde la vita. E a togliergliela è un conoscente, soprattutto un partner. Un marito, un compagno che trasformano il posto dove più ti dovresti sentire a sicuro in un incubo, in una prigione. In casi estremi, in una tomba.

Non bisogna abbassare la guardia anche per un altro motivo. Quasi sempre ci sono dei segnali, delle avvisaglie che per paura o per mancanza di coraggio vengono ignorate, sminuite. Ma ci sono casi in cui l’aggressività si manifesta all’improvviso, quando meno te lo aspetti, da chi meno te lo aspetti. Per questo, la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, fissata dalle Nazioni Unite il 25 novembre, è importante. Serve ad alzare la voce contro il silenzio, a parlare contro chi ti vorrebbe far tacere. A sensibilizzare su un problema grave. Gravissimo.

Non è una data scelta a caso, ma legata al 1960. È stata voluta per ricordare le sorelle Mirabal, le tre «Mariposas», (farfalle) morte per aver osato criticare apertamente la tirannia di Rafael Leonidas Trujillo, il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell’arretratezza e nel caos per oltre 30 anni. Era il 25 novembre, quando Patria, Minerva e María Teresa furono fermate per strada dagli agenti segreti del dittatore mentre stavano andando a trovare i mariti imprigionati, trascinate in una piantagione di canna da zucchero, uccise a bastonate, rimesse in macchina e gettate in un burrone dai loro carnefici che speravano di mascherare quella brutale violenza con un incidente.

In questo giorno sono tanti i sit-in, le manifestazioni, le iniziative anche sui social (come la campagna si sensibilizzazione lanciata da Mara Carfagna “Non è normale che sia normale”) per ‘ricordare’ che con il coraggio si può lottare. E tante le panchine rosse che saranno installate nei comuni salentini. Come le scarpe e il fiocco rosso, le panchine sono diventate un triste simbolo di una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. Molte riportano anche numero nazionale antiviolenza 1522.

Questo non è amore, il camper della Polizia

Se ti isola, se ti intimidisce, se ti offende, ti prende a pugni. Se ti minaccia e ti telefona solo per insultarti, se ti fa del male, ma ti chiede ‘l’ultimo appuntamento’ ricorda che… “Questo non è amore”. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura scenda in strada, tra la gente, con l’ormai noto Camper della Polizia di Stato pronto a ospitare, in strada, chi dovesse aver bisogno di aiuto. A Lecce si fermerà al ‘mercato settimanale’, all’angolo con viale Roma. Una presenza importante, un segnale di ‘vicinanza’ a tante donne che – per mancanza di mezzi, per paura, per sfiducia – non possono raggiungere gli Uffici di Polizia per ottenere un aiuto o anche solo semplici informazioni.

A Lecce una ‘marcia’ contro la violenza

Il Collettivo Universitario Femminista FreeDA – Libere Donne Autodeterminate ha organizzato una «Marcia contro la violenza» a cui hanno aderito tante, tantissime associazioni impegnate ogni giorno a difendere donne (e non solo) da qualunque forma di sopruso. Il corteo partirà alle 16.30 da Porta Napoli e terminerà in Piazza Sant’Oronzo, dove sarà previsto un momento collettivo di riflessione. Alle 18.30, invece, toccherà all’Open Space ospitare la presentazione del volume «Non è amore malato», realizzato dalla Casa delle donne di Lecce, collaborazione con il Corecom.

Una mostra a Maglie

Scendono in campo anche gli studenti dell ‘Istituto “Mattei” di Maglie che hanno organizzato, nell’atrio della sede centrale in via Ferramosca, 82 una mostra “Differenze alla Pari” (in programma fino al 30 novembre). Al centro dell’esposizione, organizzata in collaborazione con la Commissione Comunale Pari Opportunità del Comune, i manifesti progettati dai ragazzi della quarta M – indirizzo di Grafica&Comunicazione e stampati da una tipografia locale, ispirandosi alle parole delle donne vittime di violenza e abusi di genere.

Eventi a Taurisano

Anche sono tante le iniziative previste per ‘celebrare al meglio l’appuntamento. Lunedì ci sarà la proiezione del film “Brave Ragazze” al Multiplex Teatro Fasano a cui seguirà un dibattito con figure specializzate. Il 27 novembre, alle 18.30 la compagnia Nord Salento Teatro presenta “Neanche con un dito”. Monologhi di Stefania De Ruvo, regia di Anna Blasi, voce solista Roberta Piro, coreografa Paola Mongelli. L’appuntamento è all’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Polo 1 “Don Tonino Bello”.

“Quello che le donne non dicono”

«Quello che le donne non dicono. La violenza contro le donne è una sconfitta per tutti» è il titolo scelto per l’iniziativa che sarà ospitata, mercoledì 27 novembre alle 17.30 all’Open Space di piazza Sant’Oronzo. Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lo Spi Cgil Lecce, la Cgil Lecce ed il Coordinamento Donne dello Spi Lecce hanno organizzato un dialogo con Maria Mancarella, presidente dell’Osservatorio Donna dell’Università del Salento e Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale; Titti De Luca, responsabile prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e i minori della ASL Lecce, Valentina Fragassi, segretaria generale della Cgil.

Una panchina rossa contro la violenza

Doppia iniziativa della Uil di Lecce per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una panchina rossa, emblema del “posto occupato” da una donna vittima di femminicidio e simbolo universale delle azioni contro la violenza di genere, sarà inaugurata lunedì 2 dicembre, alle 15.00, nella piazzetta antistante l’ingresso della sede territoriale Uil di Lecce, in via Pietro Palumbo 2. A seguire, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Affrontiamo la violenza sulle donne” nella sala conferenze dell’ex conservatorio Sant’Anna. Organizzano il Coordinamento pari opportunità e politiche di genere e il Centro Mobbing e Stalking della Uil di Lecce, con il patrocinio di Comune di Lecce, Provincia di Lecce e Commissione provinciale Pari opportunità.