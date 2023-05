Si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere, Rossi: “Solo parole di ringraziamento”

Sono stati in primissima linea sin dai primi giorni dell’emergenza coronavirus, hanno sostenuto turni massacranti, spesso senza protezioni e in tanti, in questa guerra invisibile, hanno perso la vita sul campo. Ma non solo, a due anni dalla pandemia il loro impegno, la loro missione e sostegno delle persone malate prosegue senza conoscere sosta.

Si celebra domani la Giornata Nazionale dell’Infermiere, manifestazione proclamata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che coincide con il 12 maggio, data di nascita, più di 200 anni fa di Florence Nightingale, madre dell’infermieristica moderna e in questo importante giorno dell’anno, non poteva mancare il messaggio ai tanti infermieri salentini del Direttore della Asl di Lecce Stefano Rossi

“Rivolgere parole di ringraziamento agli infermieri e alle infermiere in vista della Giornata internazionale dell’infermiere potrebbe sembrare di rito.

Eppure il 12 maggio diventa occasione per ricordare la figura dell’infermiere, al centro oggi di innovativi modelli organizzativi, di nuove competenze specialistiche e di formazione universitaria con il Corso di Laurea in Infermieristica.

Grazie a loro quindi per essere ovunque, nei numerosi ambiti e servizi della nostra azienda, nelle ambulanze, nelle corsie degli Ospedali, nei Pronto Soccorso, nell’assistenza domiciliare, nei centri vaccinali, nelle strutture residenziali o nelle Rsa.

Puntiamo alla loro crescita professionale e al potenziamento della loro presenza, nei servizi territoriali in particolare, per un’assistenza di prossimità e diffusa capillarmente in tutta la provincia. Consapevoli della dedizione e della passione con cui ogni giorno sono al servizio della sanità pubblica, dico loro Grazie a nome della Direzione strategica”.