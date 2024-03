“Giornata Mondiale del Rene”, nel Salento screening nefrologici gratuiti

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce aderisce alla Giornata Mondiale del Rene, in programma il 14 marzo: tante le iniziative in cantiere, tra cui un open day il 14 marzo con ‘Nefrologie aperte’ e l’attivazione, come di consueto, del servizio dialisi per turisti.

Avviata nel 2006 da due organizzazioni internazionali di Nefrologia (International Society of Nephrology – International Federation of Kidney Foundation), la Giornata punta a sensibilizzare sull’importanza della salute dei reni e a ridurre la frequenza e l’impatto delle malattie renali e delle conseguenze correlate.

Un’adeguata prevenzione delle malattie renali si realizza con un precoce riconoscimento dei primi segnali quali l’ipertensione e la proteinuria, entrambi fattori che danneggiano gravemente i reni, senza dare disturbi, passando per questo inosservati. Se riconosciuti e curati per tempo, possono essere corretti, prevenendo così il danno renale irreversibile.

Il claim della giornata di quest’anno è “Salute Renale per tutti. Promuovere un accesso equo alle cure ed una pratica terapeutica ottimale”.

In Italia, la Giornata è promossa dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) attraverso diversi progetti (Progetto Informazione nelle Scuole, Progetto Nefrologia Aperta Progetto Convegni e Progetto Screening nelle piazze) che coinvolgono, oltre agli aderenti alle due organizzazioni, anche le Nefrologie Italiane, i Nefropatici, le famiglie dei Nefropatici e tutta popolazione, i più giovani in particolare.

In provincia di Lecce partecipano attivamente alla Giornata: Fir “Salento Lecce” (coordinata da Efisio Sozzo), il Dipartimento Nefrodialitico e Urologico di Asl Lecce, diretto da Marcello Napoli, con tutte le Uo dipendenti (Uoc Nefrologia, Dialisi e Trapianto “V. Fazzi” Lecce, Uosd di Gallipoli, Scorrano, Galatina e Casarano), la Uoc di Nefrologia e Dialisi del Panico di Tricase e i Centri Dialisi delle Strutture Dialitiche private di Copertino e di Otranto, la Clinica Città di Lecce, l’Ambulatorio Nefrologico Territoriale, il CAD di Campi Salentina.

Dove eseguire gli screening

Giovedì 14 marzo ore 9-13, con il Progetto “Nefrologie Aperte”. Screening gratuito per la prevenzione delle malattie renali (controllo della pressione arteriosa, il calcolo del B.M.I e l’esame urine estemporaneo per il controllo dell’eventuale presenza di proteine e/o zucchero. Le persone positive allo screening verranno invitate a successivi controlli nefrologici) nelle seguenti strutture: U.O.C di Nefrologia P.O “V. Fazzi “ Lecce, C.A.D Pta Campi Salentina (ex Ospedale), U.O.S.D P.O “S. Caterina Novella” Galatina, CAD Pta Nardò (ex Ospedale), U.O.S.D P.O “Sacro Cuore di Gesù” Gallipoli, U.O.S.D P.O “Veris delli Ponti” Scorrano, CAD Pta Poggiardo (ex Ospedale), U.O.S.D – P.O “Francesco Ferrari” Casarano, U.O.C di Nefrologia “Card. Panico” Tricase, Centro dialisi “Diaverum” Copertino, Centro dialisi “Clinica Città di Lecce” Lecce e Centro dialisi “Tourist haemodialysis” Otranto

Le altre iniziative

Da martedì 12 a mercoledì 13 marzo si terrà il Progetto “Informazione nelle scuole” rivolto agli studenti maggiorenni delle Scuole Superiori. Le Scuole aderenti sono: a Lecce il “Grazia Deledda” il 12 e il “Fermi” il 13 e a Gallipoli il “Quinto Ennio” il 14.

Inoltre, per il Progetto “Convegni sulla Prevenzione delle Malattie Renali” sono previsti i convegni: il 13 marzo alle ore 17.30 nella Sala Conferenze “M. Paone” Parco A. Savio Castromediano – Cavallino e il 14 marzo alle ore 17 nella Sala Convegni del P.O di Gallipoli.

Infine il venerdì 15 marzo, alle ore 17.30, nel Teatro “Don Orione” ad Arnesano si terrà un convegno sulla donazione di organi e tessuti.

Il 17 marzo, dalle 9 alle 14, in Piazza Umberto I a Copertino il Centro Dialisi Diaverum, in collaborazione con la Croce Rossa, organizza una sessione di screening gratuito e ad acceso libero per la prevenzione delle malattie renali.

Attivato anche quest’anno il servizio di Dialisi per turisti. Sono aperte le prenotazioni presso i seguenti Centri Dialisi pubblici del Dipartimento Nefrodialitico ed Urologico della ASL Lecce in cui sarà possibile effettuare la dialisi, fino ad esaurimento dei posti disponibili: Nefrologia PO V. Fazzi sedi: Lecce, CAD Nardò e CAD Martano, Nefrologia PO Scorrano sede CAD Poggiardo e Nefrologia PO Casarano sede CAD Ugento

Hanno aderito inoltre i seguenti centri privati accreditati (ai quali si può accedere in caso di mancanza di posto dialisi nelle strutture pubbliche o in caso di distanza superiore a 25 km tra il domicilio del paziente e il centro pubblico più vicino): CD Città di Lecce, CD Diaverum Copertino, CD Thourist Hemodialysis Otranto e S. Marcellina Leuca

Come si accede

I pazienti interessati possono prenotare il servizio chiamando dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il Reparto di Nefrologia del PO Fazzi allo 0832 661554 (chiedere della caposala) o inviando una mail a [email protected] con nome, recapito e località turistica di soggiorno.

Sarà anche disponibile la dialisi alberghiera. Il servizio può essere richiesto presso l’albergo prescelto, se previsto. Sarà poi l’hotel a informare il Dipartimento Nefrodialitico ed Urologico della richiesta.