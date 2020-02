Una settimana all’insegna della scienza per gli studenti salentini, proseguono le “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica”

Sarà una settimana ricca di incontri tecno-scientifici per numerosi studenti liceali salentini grazie al Progetto della Provincia di Lecce “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica”. Sono stati organizzati, infatti, una serie di nuovi appuntamenti di crescita culturale e formativa, dedicati ai ragazzi e alle ragazze, per toccare la “scienza” con mano grazie all’accesso a luoghi di studio, ricerca e innovazione tecnologica.

Si parte domani, martedì 4 febbraio, con 40 studenti dell’Istituto Tecnico “G. Deledda” di Lecce, indirizzo Amministrazione e Finanza, che saranno ospiti del Dipartimento di Scienze dell’Economia (DSE) dell’Università del Salento, diretto da Vittorio Boscia, ubicato all’interno del Polo Universitario Ecotekne. Dalle 9 alle 13 gli studenti saranno impegnati nel laboratorio informatico a vivere una esperienza di Banking Game, sotto la guida del docente Paolo Cucurachi e di alcuni suoi colleghi.

Mercoledì 5 febbraio due diversi appuntamenti: il primo, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento (diretto da Giovanni Mancarella) e presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), diretto da Daniele Martello. Qui, presso il Polo Universitario Ecotekne, dalle 9.30 alle 12.30, 70 studenti di tre diversi Licei Scientifici,“C. De Giorgi” di Lecce, “Virgilio Redi” di Squinzano e “S. Trinchese” di Martano, potranno visitare i Laboratori, tra cui quelli di Fisica delle Alte Energie, Fisica Astroparticellare, Ottica e Optometria, Seminari di Matematica e Probabilità.

Il secondo appuntamento della giornata è per 50 studenti del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Maglie, attesi dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, diretto da Luigi De Bellis presso il Polo Universitario Ecotekne (9-12.30). Gli studenti avranno la possibilità di visitare i laboratori di: Microbiologia, Igiene, Botanica, Fisiologia generale (colture cellulari neuronali e loro differenziamento), Fisiologia vegetale, Anatomia comparata (Immunologia degli Invertebrati), Genetica, Chimica organica, Fisiologia generale (lo zebrafish come organismo modello).

Giovedì 6 febbraio, 45 studenti del Liceo “P. Siciliani” di Lecce saranno ospiti della Scuola di Cavalleria dell’Esercito Italiano ed accolti nella Caserma “Floriani” a Torre Veneri dal Comandante colonnello Cosimo Greco. Dalle ore 9 alle ore 12.30, gli studenti avranno la rara occasione di visitare i Dipartimenti Didattici, in particolare le aule ad elevata connotazione “Tecnologica e di Simulazione”, nonché il Centro Addestramento Tattico di 2° livello. A beneficio degli studenti, è prevista anche un’attività di informazione ed orientamento per chi intendesse intraprendere la carriera militare.

Venerdì 7 febbraio, 35 studenti del Liceo “G. Galilei” di Nardò si recheranno presso il Center for Biomolecular Nanotechnologies (CBN) dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce, con sede ad Arnesano (in via Barsanti), dove saranno accolti dal direttore Massimo De Vittorio e dai suoi numerosi ricercatori. Il CBN studia e sviluppa materiali e dispositivi su scala micrometrica e nanometrica per abilitare tecnologie per il cervello ed il corpo umano, in grado di monitorare in tempo reale il nostro benessere, lo stato di salute e le prestazioni sportive, e produce nuovi strumenti e metodi per la nanomedicina e per il recupero ed il risparmio energetico. L’attività è caratterizzata da una forte interdisciplinarietà e può contare su circa 80 ricercatori e studenti provenienti da 8 Paesi del mondo. Dalle ore 9 alle ore 12, gli studenti liceali di Nardò avranno l’opportunità di conoscere le diverse linee di ricerca del Centro e di visitare i 15 laboratori presenti, tra cui: Material Processing and Characterization; Clean Room-Device Microfabrication; Back End-Device Packaging and Characterization; Nanobioimaging; Nanobiointeraction/ Dye Solar; Multifunctional Neural Interfaces.

Infine sabato 8 febbraio, 50 studenti del Liceo Scientifico “S. Trinchese” di Martano saranno ospiti, a Taranto, del Comando Flottiglia Sommergibili della Marina Militare Italiana. Dalle ore 9.30 alle 12.30, avranno l’opportunità di conoscere da vicino le diverse attività addestrative e logistiche svolte dalla Base Militare e di visitare le più moderne attrezzature e strumentazioni presenti. Inoltre, gli studenti potranno vedere dall’interno i moderni sommergibili in dotazione alla Marina Militare. L’occasione sarà anche utile per comprendere la realtà militare e ricevere informazioni per intraprendere una eventuale carriera professionale.