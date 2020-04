Borgagne ha il nuovo medico di base, firmata la convenzione. A breve a disposizione dei cittadini

Giovanni Antonacci è il nuovo medico di base di Borgagne, la frazione di Melendugno. Il professionista prende il posto del predecessore andato in pensione nei giorni scorsi.

La nomina del professionista a opera dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e la convenzione è già stata firmata.

“Al dott. Antonacci vanno i nostri auguri di buon lavoro”, fa sapere “Via Miglietta” con una nota stampa.

“L’azienda Sanitaria – prosegue il comunicato – ha così concluso il complesso iter finalizzato all’attribuzione dell’incarico che, ricordiamo, segue le norme nazionali in materia di assistenza primaria, proprio per non lasciare la popolazione priva di questo importante servizio.

Abbiamo avuto assicurazioni sul fatto che il medico incaricato stia avviando l’attivazione dello studio professionale, per garantire le prestazioni previste dalla convenzione a tutti coloro che lo individueranno come medico di fiducia.

Siamo vicini agli amministratori locali, ai cittadini e a tutti i medici di medicina generale, in trincea in questa fase di emergenza epidemiologica da Covid – 19 che supereremo anche grazie all’impegno e al buon senso di tutti”.