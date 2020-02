“Gran Concerto Bandistico della Città di Lecce”, il capoluogo ha una nuova Banda Musicale

L’orchestra si esibirà per la prima volta domenica 9 febbraio, con inizio alle 19.30, presso il Teatro Apollo, in un concerto gratuito. Prima svolgerà un giro per la città partendo da Piazza S. Oronzo.