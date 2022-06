Urta violentemente contro il muro e si ferisce alla testa, gufo soccorso dalla Polizia Locale di Arnesano

Nella mattinata di ieri, alcuni cittadini del Comune di Arnesano hanno segnalato al Comando di Polizia Locale la presenza di un gufo in evidente stato di difficoltà ritrovato nella periferia del paese.

Sul posto sono subito intervenuti gli Agenti nella persona del Comandante, Gabriele Podo e il responsabile dell’Ufficio Tutela Animali, Marco Scialpi. Il gufo è stato preso in consegna dalla pattuglia intervenuta sul posto.

Successivamente, accertato che la bestiola presentava un forte stato di stordimento dopo aver, secondo quanto riferito dagli astanti, urtato con violenza contro il muro di cinta di una abitazione, la stessa Polizia Locale e il responsabile dell’Ufficio Tutela Animali del Comune di Arnesano hanno provveduto al trasporto presso il Centro di Recupero Fauna selvatica di Calimera per le cure necessarie fare sì che venga messo in condizioni di tornare libero non appena guarito.