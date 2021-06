I love shopping ma… aspetto i saldi estivi. La Puglia rimanda il via al 24 luglio

Desideri da tempo un nuovo paio di scarpe anche se ne hai uno diverso per ogni occasione? Non riesci a non pensare a quel vestito che hai visto in vetrina mentre passeggiavi con le amiche? E che dire di quel paio di orecchini che starebbe proprio bene con la tua maglietta preferita? Domande che ogni donna amante dello shopping si pone, soprattutto quando i giorni che la separano dai saldi estivi sono “contati”.

Il calcolo che un po’ tutte le fashion victim mettono in pratica è più semplice di quanto possa sembrare: anziché acquistare subito quei capi d’abbigliamento che non possono assolutamente mancare nell’armadio è meglio aspettare i tanto attesi ribassi per fare un giro nei negozi e comprarli, senza dover “scegliere”, a prezzi stracciati.

Bando alle ciance, il momento x è finalmente arrivato, ma non per la Puglia che dovrà aspettare qualche giorno in più. La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 24 luglio, giorno in cui in cui partirà ufficialmente la caccia all’occasione. Non il 3, come inizialmente comunicato.

Un modo per ‘sostenere’ le attività commerciali messe a dura prova da mesi di zona rossa e restrizioni, anche se – come ha spiegato l’assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – la scelta del 24 luglio «non impedirà agli esercenti di effettuare promozioni nelle settimane precedenti e/o in concomitanza con la data del 3 luglio».

Quello dei saldi è un momento molto atteso sia per i commercianti puntano sugli sconti per risollevare un po’ le vendite, ma per anche chi aspetta le svendite di fine stagione per aggiungere nell’armadio capi alla moda o i must-have senza tempo, quei capi che non passano con le stagioni. E tenendo bene a mente che le tendenze non vanno seguite alla lettera, ma armonizzate alla propria figura e personalità ecco un breve “vademecum” per avere qualche spunto su cosa mettere nel carrello.

Il mini-dress, fresco e leggero, non potrà mancare nel guardaroba. È bon ton, sexy, retrò e persino sportivo a seconda dell’accessorio con cui viene indossato. Meglio se bi-color: il black & white lo sanno tutti è intramontabile!

Non dovrà assolutamente mancare la salopette in jeans. E il classico giubbotto, anche over size.

Per quanto riguarda le borse senza cui una donna non dovrebbe mai uscire, trionfano ancora una volta le bags XXL, coloratissime, nelle tinte pastello o fluo, con lavorazioni eccentriche come rilievi o abbellite con intrecci e ricami, all’insegna della comodità ma sempre glam, poco importa. Immancabili anche clutch e pochette per le serate più esclusive.

I consigli

In fatto di sconti, bisogna aver l’occhio buono. In tutti i sensi. Controllare i cartellini, verificare provenienza e qualità dei prodotti e cercare di capire se i vestiti facciano parte dell’ultima collezione o meno sono solo dei piccoli “accorgimenti” per evitare poi di rimanere delusi una volta tornati a casa. Le associazioni dei consumatori spiegano che i saldi migliori sono quelli tra il 30 e il 40%.

Per cui, se è vero come diceva Carrie Bradshaw che “I miei soldi li voglio là dove li posso vedere: tutti appesi nel mio armadio”, ricordatevi poi che non potrete più trovarli nel portafoglio. Attenzione a non lasciarvi trasportare, meglio comprare qualcosa di nuovo, ma che potremo utilizzare sempre.