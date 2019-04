IdroVelox Team Petrelli compie 50 anni. Storia di un successo scritto da professionalità e innovazione

Gli economisti americani le chiamano success story e sono le storie di successi imprenditoriali che anche noi amiamo raccontare. Perché sono le storie di imprenditori che non si risparmiano, che mettono il cuore nei progetti e che sanno guardare lontano. Sono il tratto più deciso di un territorio che traduce i sogni in impegno e la voglia di fare in strategie.

Nasce da queste combinazioni il successo di IdroVelox, l’azienda della famiglia Petrelli che festeggia 50 anni di attività.

Era stato Franco Petrelli, patron dell’azienda, a dare il via nel 1969 a questa storia di successo. Una storia lunga mezzo secolo e ancora tutta da scrivere.

Se si riavvolge il nastro della memoria compare il primo mezzo dell’azienda che Franco Petrelli acquista insieme ad un socio. È solo l’inizio di un viaggio che porterà fino all’affermazione odierna del Team Petrelli. Nulla di scontato o di incomprensibile. Semplicemente la storia di chi sceglie di fare il proprio lavoro con passione. Una passione trasmessa poi ai quattro figli.

IdroVelox Team Petrelli oggi

Come una porta che si apre, lavoro e impegno lasciano intravedere presto le opportunità di sviluppo di un’attività che si sviluppa nel campo dell’ecologia.

È il 1986 e, dopo la sua maggiore età, il primogenito Mario, entra nello staff della Petrelli. Papà Franco punta, così, ad ingrandire il parco macchine e di conseguenza l’attività di famiglia. Un nucleo familiare molto unito che sposa in pieno il progetto del fondatore di IdroVelox. Con gli anni entrano, così, a far parte dell’azienda oltre a Mario anche Marco, Roberto, Simona e altri congiunti.

Oggi il Team Petrelli è una “famiglia allargata” e conta più di 130 dipendenti collocati nelle sedi di Lecce, Taranto, Ravenna, Rimini, Bologna, Parma, Piacenza. Da due anni la IdroVelox Petrelli ha aperto anche una sede a Milano, seguita da Marco Petrelli.

Professionalità e innovazione al servizio dell’ambiente

Per crescere serve la capacità di andare oltre i normali schemi e saper vedere le cose in modo diverso. L’azienda, nata in un piccolo paese della provincia di Lecce, ha esteso le zone operative puntando tutto su professionalità e innovazione.

Un ottimo lavoro di squadra, la professionalità e l’innovazione nei servizi dedicati all’ambiente trasformano, così, una piccola realtà aziendale in un’azienda leader nel settore dell’ecologia.

Due generazioni alla guida di un team provvisto di attrezzature all’avanguardia che offre servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a tutti i livelli nel rispetto della legislazione di settore e delle buone prassi di tutela dell’ambiente.

Ambiente e innovazione

Ma IdroVelox è tanto altro.

Una visione orientata alla sostenibilità ambientale ha portato proprio Mario Petrelli ad individuare sistemi innovativi e a portare in Italia dall’estero quelle tecnologie che con largo anticipo sui tempi hanno rappresentato un sinonimo di salvaguardia ambientale.

Primi su tutto il territorio nazionale anche ad importare dalla Germania camion di autospurgo con riciclo dell’acqua. Una tecnologia che evita lo spreco di acqua e che grazie al Team IdroVelox Petrelli oggi è utilizzata in tante città italiane.

Obiettivi futuri? Ce li sintetizza Marco Petrelli in poche battute dal contenuto importante. “Il nostro lavoro, da sempre improntato alla tutela dell’ambiente, si focalizza sullo sviluppo di strategie di salvaguardia ambientale. La crescita degli occupati nella nostra azienda è il goal successivo della IdroVelox Team Petrelli”.

Da padre in figlio, una bella storia nata 50 anni fa che parla di famiglia, di amore per il proprio lavoro e di attenzione all’ambiente.