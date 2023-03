Inaugurato il nuovo reparto di lungodegenza dell’Ospedale di Casarano

Nella mattinata di ieri, Sua Eccellenza Mons. Fernando Filograna, Vescovo di Nardò-Gallipoli, ha incontrato il personale sanitario dell’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano.

La visita è stata occasione per inaugurare il nuovo reparto di Lungodegenza e per fare il punto sui cantieri aperti all’interno del Presidio.

La Lungodegenza – che avvia la sua attività con 12 posti letto – fa riferimento al Reparto di Medicina Interna, si trova al 3°piano del lotto 2 del Presidio Ospedaliero.

‘Questo reparto offre un setting assistenziale quanto mai necessario per una società sempre più anziana e sempre più cronica. Oggi inauguriamo un reparto di lungodegenza con 12 posti letto – che possono diventare 18 – in un Ospedale in cammino, in movimento. Ci sono infatti diversi lavori in corso, un’intera quarta torre che si sta realizzando, un Pronto soccorso con un restyling in atto, degli interventi nella Rianimazione per ulteriori 4 posti letto di terapia intensiva. È l’occasione quella di oggi per dire anche che l’attenzione verso quest’Ospedale, come verso tutti gli Ospedali della provincia, è massima” ha dichiarato il Direttore generale della Asl di Lecce Stefano Rossi che ha ringraziato Filograna, la Direzione medica e tutti gli operatori del nosocomio.