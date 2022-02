“Joe Zampetti. Animali che passione”, aperto a Lecce lo store dedicato alla cura a 360° degli amici a quattro zampe

Una superfice lorda di 300 metri quadrati, un’area commerciale di 200 metri quadrati, un assortimento di 6.000 referenze e 180 marchi, tra prodotti food e non food. Sono questi alcuni numeri dello store Joe Zampetti, dedicato agli amici a quattro zampe inaugurato nel pomeriggio di ieri, in Via Benedetto Croce, 7 a Lecce.

Quello della “Capitale del Barocco” è il 13mo punto vendita dopo quelli di Bisceglie, Bari (con 4 punti vendita), Foggia, Andria, Monopoli, Campobasso, Cerignola, Molfetta e Trani.

Il taglio del nastro ripetiamo, ieri, martedì 8 febbraio, alla presenza delle associazioni del territorio, impegnate nella tutela degli animali.

“Il nostro obiettivo è quello di fare bene, ma soprattutto pensare al bene degli animali e dei clienti, perché se quest’ultimo è felice lo è anche il nostro amico a quattro zampe”, ha affermato il direttore dell’esercizio commerciale di Lecce, Giovanni Fasiello.

“Ci piace prenderci cura del mondo degli animali a 360 gradi – prosegue. Il periodo che stiamo vivendo ha fatto sì che vi sia maggiore interesse nei loro confronti, ma un animale si ama indipendentemente dalle proprie necessità. In alcune realtà è necessario intervenire sulla mentalità delle persone per fare capire che si deve fare del bene non solo agli uomini, ma anche agli animali. Voglio approfittare di questa vetrina per dire che è appena trascorso il periodo natalizio nel quale sono stato regalati cani e gatti solo per fare un regalo, poi, molte volte, accade che dopo poco tempo ci si stanchi e ci si trovi con i canili pieni e questo non va bene. È necessario adottare e fare capire che quando si regala un cucciolo, questo non è un oggetto o un pacco regalo, bensì una responsabilità ed è a questo che la nostra azienda punta, perché se si riesce a cambiare la mentalità si è fatto molto”.

“Il nostro marchio ha 85 addetti vendita, tutti possessori di animali e lavoriamo molto sulla formazione costante del personale. Con le associazioni di categoria, poi, diamo vita a molte iniziative come le raccolte alimentari, circa 12 all’anno, oltre alle giornate di formazione con i veterinari”, dichiarano Domenico Gimeli e Matteo Valente, amministratori della catena.

“Il concetto di cura degli animali ha subito un’evoluzione, diverso, più determinante e per questo ci poniamo l’obiettivo di curare gli animali a 360 gradi. La mission aziendale è quella di fornire qualità, abbiamo prodotti a prescrizione veterinaria e l’angolo dedicato alla parafarmacia. Inoltre tra le nostre iniziative ci sono la ‘Fidocard’, grazie alla quale i sottoscrittori potranno usufruire di alcune promozione e il volantino con le offerte. Cerchiamo sempre di soddisfare al massimo le esigenze dei clienti”.

prossimo obiettivo di Joe Zampetti, arrivare a 20 punti vendita entro la fine dell’anno. Sono in cantiere le aperture a Maglie, Francavilla e Barletta, oltre che a un altro store a lecce, più grande, dove sarà fornito il servizio tolettatura e la sezione acquerologia.