Inclusione e lotta allo spreco di cibo, Caprarica inaugura il Ristorante sociale. Presente anche Emiliano

Un progetto che combina inclusione sociale e lotta allo spreco di cibo. Si inaugura domenica 13 settembre, all ore 18:30, il ristorante sociale presso l’ex Sogno di Venere in zona PIP a Caprarica di Lecce. Il ristorante è un’esperienza finanziata con i fondi dell’Ambito socio-sanitario di Martano del PON inclusione sociale per la lotta alla povertà e nasce a seguito di una analisi svolta nel corso del progetto di contrasto allo spreco alimentare, finanziato da Regione Puglia al medesimo Ambito territoriale.

A gestire il Ristorante sarà la Cooperativa sociale La Grecia e consentirà di poter accedere a pasti ad un prezzo fisso e calmierato ai percettori delle misure di sostegno al reddito e a tutte le persone in difficoltà residenti sul territorio anche dei comuni adiacenti.

Presente all’inaugurazione anche il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, insieme al Presidente di Ambito Territoriale Sociale di Martano Fabio Tarantino, oltre ai sindaci e gli amministratori locali.

“È un successo dell’intero comprensorio dell’Ambito territoriale di Martano”, dichiara il Presidente dell’Ambito territoriale. “Siamo felici che questo importante servizio avrà luogo a Caprarica, che sinora non ha mai ospitato servizi ed attività dell’Ambito e la cui amministrazione si è molto spesa per questo risultato che introduce una attività nuova nel territorio salentino, che potrà servire anche per affiancare altre attività – penso ai percorsi di accompagnamento familiare”.

Grande soddisfazione anche dall’amministrazione di Caprarica che evidenzia: “Si tratta di un servizio che punta alla dignità delle persone e delle famiglie. È incentrato sul rendere possibile ed accessibile a tutti attività ed abitudini che per molti sono ormai ‘normali’ ma non per tutti. Si pensi alla pizza il sabato sera o alla festicciola di compleanno. Ma anche alla difficoltà di tanti genitori separati a trascorrere tempo con i propri figli in modo sereno. Ridurre il divario sociale sempre più marcato, consente alle nostre comunità di rimanere unite, ed a ciascuno di vivere e crescere meglio”.

L’appuntamento è per domenica 13 settembre, ore 18:30, a Caprarica di Lecce.