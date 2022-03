Moto, il mercato è in crescita: i costi e gli incentivi del 2022

Il mercato delle auto vive da sempre di alti e bassi, e dopo il lockdown ha avuto un crollo davvero evidente. Sebbene si stia riprendendo, si procede lentamente, ma questo non è un discorso che riguarda altri comparti come quello delle due ruote. Il mercato delle moto, infatti, da diversi anni appare in costante crescita, al punto da attraversare oggi una situazione particolarmente rosea. Vediamo quindi di andare ad approfondire i dati, scoprendo anche quali sono gli incentivi del 2022.

I dati relativi al mercato delle moto in Italia e in Europa

In Europa nessun paese è riuscito a fare meglio dell’Italia, se si parla della crescita delle vendite nel settore delle moto. Nello specifico, nel 2021 è stato messo a registro un aumento delle vendite pari al 23%, per un totale di oltre 260 mila veicoli immatricolati. Il primo posto è dunque tutto tricolore, e la distanza dal secondo posto è notevole: l’argento va infatti alla Francia, con una crescita del +8,5% per un totale di circa 200 mila immatricolazioni di due ruote. Di contro, la Francia vanta comunque un primato: è la numero uno in Europa se si considera il mercato dei ciclomotori. In terza posizione si trova invece la Germania, con numeri simili alla Francia, mentre giù dal podio ecco la Spagna e il Regno Unito.

Quanto costa essere un biker in Italia?

La moto è una passione che accomuna milioni di italiani, ma essere un biker presuppone ovviamente dei costi. A quanto corrisponde mediamente la spesa annua che un motociclista deve affrontare? Si parla di 2.400 euro circa, paradossalmente una cifra superiore alle spese annue per un’automobile, che si attestano intorno ai 1.600 euro. Fra le spese che impattano di più troviamo l’assicurazione. Oggi è possibile informarsi sui costi di quest’ultima e vedere le proposte più vantaggiose su alcuni siti online, come su Assicurazione.it ad esempio. Portali come questo sono molto utili, in quanto danno la possibilità di ottenere diversi preventivi mettendo a confronto più compagnie, così da trovare le offerte più interessanti e più adatte per le proprie necessità. Oltre all’assicurazione e al bollo, pesano anche altre voci di spesa, come ad esempio i tagliandi chilometrici o periodici, l’acquisto dei pezzi di ricambio, le necessarie revisioni, il carburante e la spesa per gli indumenti tecnici e i vari accessori.

Un piccolo approfondimento sui bonus moto

Se da un lato il mercato automotive fatica anche per la poca chiarezza sugli incentivi, dall’altro il settore delle moto vola per merito della loro presenza. L’ecobonus moto è già realtà, e permette dunque di ottenere degli interessanti contributi nel caso di acquisto di veicoli elettrici ed ecologici. Il tetto massimo di spesa, per poter usufruire dell’ecobonus moto, corrisponde a 4 mila euro e al 40% del costo della nuova moto. È bene specificare che in questo caso è richiesta la rottamazione della vecchia moto: in assenza di ciò, la percentuale degli incentivi scende al 30%, ma si tratta comunque di una preziosa occasione da sfruttare.