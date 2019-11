Il Natale arriva e gli addobbi sono strategici, gli operatori commerciali del “Quadrilatero Mazzini” si organizzano

Stavolta i commercianti vogliono fare sul serio per evitare di arrivare in prossimità delle feste di Natale con una città disadorna di quegli addobbi che da soli contribuiscono a riscaldare l’atmosfera e forse ad invogliare chi passeggia per Lecce a spendere qualche soldo in più per i regali.

Hanno così preso il toro per le corna e anticipando i tempi si stanno mettendo di buzzo buono per coordinare i preparativi coinvolgendo tutti coloro che avranno il piacere di contribuire a rendere i luoghi dello shopping ancora più belli.

Si svolgerà Giovedì 7 Novembre, alle 15.30, nella Galleria di Piazza Mazzini, l’incontro pubblico con gli operatori commerciali del “quadrilatero di Piazza Mazzini”, per confrontarsi e definire il progetto sugli addobbi e sulle animazioni dell’area commerciale durante le festività natalizie.

L’incontro rientra nelle numerose attività del Duc, il Distretto Urbano del Commercio di Lecce, che hanno la finalità di migliorare il livello professionale degli esercizi commerciali aumentandone l’attrattività e la competitività. Al centro di tutto l’impresa commerciale, i lavoratori, i collaboratori e tutti coloro che operano nel cuore del commercio di Lecce definito “quadrilatero di Piazza Mazzini”, in quel fazzoletto urbano compreso tra via Cavallotti, Via S. Francesco d’Assisi, via Imperatore Adriano, Via del Mare, viale Japigia e via 95’ Reggimento Fanteria.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti del Comune di Lecce, di Confcommercio e Confesercenti Lecce.