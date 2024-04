“La Legalità fa Scuola”, la Preside-coraggio di Caivano ospite di un evento a Corsano

La Preside-coraggio Eugenia Carfora, Dirigente dell’Istituto Superiore “F. Morano” di Caivano, sarà ospite a Corsano per una iniziativa sulla legalità.

Sabato 13 aprile alle 18, presso la sala consiliare, si svolgerà l’evento dal titolo “La Legalità fa Scuola”, un incontro di sensibilizzazione realizzato dall’associazione Idee a Sud Est, di concerto con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Corsano e la Comunità Emmanuel, nell’ambito del progetto “In-dipendenti Corsano2024”.

“L’iniziativa è rivolta all’intera comunità – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Enza De Francesco – con un focus particolare alle famiglie e ai ragazzi, grazie al coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo ‘Antonazzo’ di Corsano e dell’Istituto Superiore ‘Salvemini’ di Alessano. Questa è una tappa importante del progetto ‘In-dipendenti Corsano2024’, fortemente voluto dall’assessorato e dalle encomiabili dipendenti, in forza del quale abbiamo già attivato uno sportello psicologico per i ragazzi e percorsi di contrasto alle dipendenze”.

L’incontro moderato da Carlo Ciardo, Presidente dell’associazione Idee a Sud Est, vedrà la partecipazione della Prof.ssa Eugenia Carfora – da 17 anni Dirigente scolastica nella complessa realtà campana di Caivano, tristemente nota come la più grande piazza di spaccio d’Europa – fortemente impegnata nella battaglia contro la dispersione scolastica e in favore di una scuola sempre aperta anche di notte. Le è stato attribuito l’appellativo di “Preside coraggio” perché per prima ha scelto di non accettare che gli alunni non si presentassero a scuola in un territorio contraddistinto da mille difficoltà.

Con lei dialogheranno Roberto Tanisi, Magistrato e già Presidente del Tribunale di Lecce e Chiara Vantaggiato, Dirigente dell’Istituto Superiore “Salvemini” di Alessano.

La serata sarà introdotta da Enza De Francesco, Assessore ai Servizi Sociali, dopo i saluti del Sindaco di Corsano Biagio Raona, del Parroco don William Del Vecchio, di Danilo Cozzoli della Comunità Emmanuel e del Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Corsano Fernando Simone.

“L’incontro con Eugenia Carfora è un momento significativo – dichiara Carlo Ciardo – anche grazie all’intervento di altre qualificate personalità come il Dott. Tanisi e la Professoressa Vantaggiato. La loro presenza, insieme ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti ed al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Corsano, consentirà di comporre il quadro tanto complesso quanto essenziale che lega formazione, legalità e giustizia. In questo modo l’associazione Idee a Sud Est continua a tessere il filo di un racconto che parte dal Capo di Leuca per abbracciare tematiche e protagonisti dal respiro ampio. Lo facciamo con costanza, impegno, ma anche con l’orgoglio di ospitare persone che hanno un vissuto umano e professionale che rappresenta un indubbio insegnamento di vita”.