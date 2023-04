Il Procuratore Aggiunto Elsa Valeria Mignone a Galatone per inaugurare un ciclo di incontri sulla Legalità

“Si scrive Legalità, si legge educazione alla responsabilità” ed è il primo di una serie di incontri che si svolgerà domani, venerdì 7 aprile, a Galatone alle 17:00, presso il Frantoio Proto Industriale.

Ospite di punta Elsa Valeria Mignone, Procuratore aggiunto di Lecce. Introdurrà la Annatonia Margiotta, della Regione Puglia e Componente CdS Fondazione Antimafia.

All’incontro saranno presenti per i saluti istituzionali Giuseppe D’oria, Presidente del Circolo Cittadino; Flavio Filoni, Sindaco di Galatone e Angelo Pansini, Presidente Fondazione Antimafia Sociale.

L’Appuntamento è organizzato dalla Fondazione Antimafia Sociale “Stefano Fumarulo”, che sta promuovendo su tutto il territorio regionale un’attività finalizzata al contrasto non repressivo della criminalità organizzata e mafiosa e più in generale all’illegalità.

Il calendario di incontri in fase di definizione che svolgerà sino a maggio ed è realizzato in collaborazione con l’Associazione Nomeni per Antonio Montinaro e l’Associazione Libera-Nomi e numeri contro le mafie, la Consulta provinciale per la legalità.

Si tratta di sei iniziative di Pedagogia dell’antimafia rivolte ai giovani e a tutte le Agenzie Educative del territorio provinciale anche in continuità con le attività di antimafia sociale avviate su tutto il territorio regionale con l’Avviso “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie”.

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione per studenti e insegnanti.