“Aperitivo con il Sindaco”, a Ruffano un incontro tra i giovani e il Primo Cittadino

Nel fine settimana appena trascorso, a Ruffano, si è svolta una serata dedicata all’incontro tra il sindaco Antonio Cavallo e la comunità giovanile del paese.

L’evento, tenutosi sabato pomeriggio, è stato organizzato sotto forma di Aperitivo con il Sindaco dal Consigliere con delega alle Politiche Giovanili Gabriele Cacciatore assieme a Fattoria Pugliese Diffusa APS.

Una importante occasione per discutere di diverse tematiche: si è parlato di luoghi di incontro, di nuove idee e di progetti che possano contribuire a migliorare la qualità della vita in città.

A far da preludio all’aperitivo, il workshop alle ore 15, in cui i ragazzi e le ragazze si sono suddivisi in gruppi per elaborare proposte da sottoporre proprio all’amministrazione.

La notevole partecipazione ha dimostrato l’interesse dei giovani verso la politica locale e la volontà di farsi sentire. Una serata che ha permesso loro di avvicinarsi al primo cittadino e ai membri dell’amministrazione comunale, in un’atmosfera rilassata e lontana dal formale scenario dei consigli comunali.

I temi affrontati

Tra i principali temi emersi, l’importanza dei luoghi di incontro, quali spazi pubblici dove i giovani possano socializzare, organizzare eventi culturali e sportivi, e dare vita a iniziative che favoriscano l’inclusione e la creatività giovanile.

Sono state condivise anche tante nuove idee e proposte progettuali. Si è parlato di iniziative per promuovere la sostenibilità ambientale, come il miglior utilizzo dei parchi urbani e la promozione della mobilità sostenibile. È stata proposta la realizzazione di spazi culturali accessibili a tutti, per favorire la diffusione della cultura e delle arti.

Il Sindaco ha accolto con interesse queste proposte, sottolineando l’importanza del coinvolgimento attivo della comunità giovanile nella costruzione del futuro della città. Impegnandosi a prendere in considerazione le idee emerse ed a lavorare assieme ai giovani per trasformarle in progetti concreti.

“Questo evento informale rappresenta un passo importante verso una maggiore partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale della città, confermando che il dialogo aperto tra le diverse generazioni è fondamentale per costruire una comunità più inclusiva e orientata al futuro”, ha commentato Cavallo.

Il consigliere Gabriele Cacciatore ha dichiarato, invece: “Questa serata è stata un’occasione straordinaria per mettere in luce l’energia e la creatività di tanti giovani del nostro paese. Insieme al Sindaco e all’amministrazione comunale, abbiamo aperto un dialogo costruttivo che ci ha permesso di iniziare a plasmare il futuro di questo luogo che tutti amiamo. Siamo pronti a lavorare insieme per trasformare le nostre idee in azioni concrete e costruire una comunità migliore per tutti”.