Dai terreni abbandonati, alla cooperativa di comunità. A Caprarica l’incontro con Dario Stefàno

La Terra è…Comunità. questo il titolo dell’incontro che si terrà a Caprarica presso l’Open Space del Comune, il 14 febbraio alle 18.30. L’incontro – che vedrà la partecipazione del Sen. Dario Stefàno, autore della legge sull’enoturismo e dell’emendamento al DL Semplificazioni che favoriscono la ripresa post-xylella – organizzato dal Comune di Caprarica assieme a Coldiretti e LegaCoop – mira a presentare le opportunità offerte dal monitoraggio dei terreni agricoli abbandonati nel comune con la maggiore percentuale (90%) di superficie olivetata del Salento.

Il Comune di Caprarica ha sottoscritto lo scorso 18 dicembre 2018 una convezione con Coldiretti per tracciare una “fotografia” precisa della situazione dei terreni nel comune salentino. Dati che confluiranno nella Banca della Terra di Puglia, istituita dalla Regione Puglia.

“Questa fotografia sarà messa a disposizione della Comunità – si legge in una nota – per un percorso di rigenerazione agricola che sarà affiancato dal coinvolgimento dell’intera comunità. In tal senso, grazie alla collaborazione con LegaCoop, il Comune intende avviare un processo di costituzione di una cooperativa di comunità che possa cogliere e valorizzare al meglio i risultati della convenzione con Coldiretti, ma anche altri ‘appuntamenti’ del Paese: la compostiera (seguendo il modello di Melpignano), gli immobili del progetto “Case ad 1 Euro”, ed altre iniziative”.

All’incontro, moderato da Gianfranco Lattante, responsabile redazione di Lecce de la Gazzetta del Mezzogiorno, saranno presenti, oltre al Sen. Stefàno, il Presidente di Coldiretti Lecce Gianni Cantèle, il Vicepresidente nazionale di LegaCoop Carmelo Rollo ed il Direttore LegaCoop Puglia Pasquale Ferrante.