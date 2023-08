“Sorrisi in Movimento – Estate”, a Frigole una giornata di sport e beneficenza nel ricordo di Pierandrea Longo

Sport e beneficenza nel segno di Pierandrea. Torna a Frigole “Sorrisi in Movimento – Estate”, l’iniziativa che unisce solidarietà e inclusione, momenti di divertimento e di riflessione.

Una giornata che intende celebrare la memoria di Pierandrea Longo facendo del bene: la raccolta fondi servirà infatti a regalare momenti di serenità ad alcuni giovani (con le loro famiglie) in cura per complesse patologie negli ospedali di Pisa e Forlì, con un’attenzione particolare che l’associazione “Il Sorriso di Pierandrea” quest’anno ha voluto riservare ai ragazzi residenti nelle zone alluvionate dell’Emilia – Romagna. Con questi obiettivi, l’associazione dà appuntamento a tutti domenica 27 agosto dalle ore 9 al Molo 13 di Frigole (lungomare Mori), per la seconda edizione dell’iniziativa organizzata in collaborazione con il Csi di Lecce, la partecipazione di Utopia Sport di Vernole ed il patrocinio della presidenza del Consiglio regionale della Regione Puglia.

Il programma Hanno già aderito alla manifestazione 250 persone di tutte le età, che si daranno appuntamento nello stabilimento balneare per partecipare alla giornata inclusiva. Sono previsti momenti ludici, conviviali e di preghiera, con la partecipazione di don Mino Arnesano, parroco di Strudà che ha conosciuto da vicino Pierandrea. Quest’anno l’iniziativa ospiterà, oltre ai tornei di burraco, beach-volley, beach-tennis e bocce anche il tennis-tavolo (aperto anche alla partecipazione dei disabili). Sarà presente attivamente anche Grazia Turco, campionessa paralimpica di handbike e tennis-tavolo.

Pierandrea Longo, era un ragazzo solare, che ha saputo presto dare il giusto peso alla vita, mai conflittuale, sempre propenso a sorridere, gioviale e guerriero anche nella sofferenza. Un giovane uomo di Strudà, studente modello che si apprestava a preparare l’esame di maturità. E che invece ha interrotto lo scorso anno il suo viaggio terreno appena 18enne a causa di una malattia rara, che lo ha strappato all’affetto di familiari e amici.

Subito dopo l’addio a Pierandrea, mamma Annalisa, papà Simone e la sorella Beatrice hanno fondato l’associazione “Il Sorriso di Pierandrea”, per prendersi cura dei più deboli nel suo ricordo e in continuità con la sua naturale attenzione al prossimo, in particolare ai giovani interessati da gravi patologie o da altre forme di disagio (anche sociale). L’Associazione nel corso del suo primo anno di vita ha organizzato decine di iniziative per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulle malattie rare, a progetti di inclusione ed a restituire il sorriso sul volto di ragazzi affetti da malattie rare, in collaborazione con alcune associazioni che operano sul territorio e in Toscana.

Per informazioni è possibile telefonare al numero dell’associazione 351.8284607.