“Soleto in corsa … tra arte e natura”, quando lo sport abbraccia cultura e solidarietà

Partito il conto alla rovescia a Soleto dove, domenica 24 luglio, si svolgerà la IV edizione della Soleto in corsa … tra arte e natura – Trofeo Caffè degli Specchi.

La manifestazione è organizzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Soletum, presieduta da Luigino Ugolini, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’Assessore allo Sport, Marco Durante e il primo cittadino, Graziano Vantaggiato, hanno sposato con particolare entusiasmo l’iniziativa, considerata anche la sua dimensione solidale.

L’intero ricavato della iscrizione alla camminata, infatti, verrà devoluto a sostegno del progetto “Bimbulanza”, l’ambulanza pediatrica ideata 10 anni fa dall’Associazione “Cuore e mani aperte” OdV, presieduta dal Cappellano del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi”, Don Gianni Mattia.

L’ambulanza, il cui responsabile è Franco Russo, cittadino di Soleto, effettua trasporti di minori dal Salento verso i maggiori centri d’eccellenza d’Italia, dove possono trovare cure più adeguate alle loro patologie.

La partenza della gara è prevista per le ore 18:30 presso Largo Osanna e vedrà impegnati gli iscritti lungo un percorso pari a 5 km e il campionato provinciale individuale sulla distanza di 10 km.

“Dopo 12 anni si torna a correre per le strade di Soleto. Tanta è l’emozione di riproporre un evento animato dai valori dello sport e della solidarietà. Non vediamo l’ora di vivere insieme un momento di sana competizione e di riscoprire gli scorci più autentici del nostro borgo”, afferma Luigino Ugolini, presidente della asd Podistica Soletum

Per iscriversi alla camminata sarà sufficiente compilare il modulo d’iscrizione scaricabile dalla pagina Facebook Podistica Soletum.

“Lo sport è vita e sa dar valore alla vita quando si riveste di solidarietà, quando diventa opportunità, inclusione, sfida con sé stessi e per gli altri. Lo sport fa crescere e rende famiglia – sono le parole con cui Don Gianni Mattia commenta l’iniziativa. La corsa nelle sue diverse sfumature è sempre corsa verso un traguardo. Quello che vogliamo tagliare in questa occasione è il traguardo della vita e della speranza. Quella speranza che con i viaggi della Bimbulanza si vuole restituire a tutti quei bambini e bambine che la corsa per la vita la conoscono bene e sono atleti di coraggio dal cuore puro. Tutto il ricavato sarà donato per fare sì che nessuno debba interrompere la propria corsa e con essa la vita disegni magnifici paesaggi sul futuro”.