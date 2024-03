8 marzo non solo l’8 marzo…Le iniziative dell’IISS ‘Galilei-Costa-Scarambone’ di Lecce

Celebrare l’8 marzo significa dare valore all’importanza degli eventi in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Del resto, ogni anno, l’8 marzo offre un’opportunità unica per riflettere sulla storia delle conquiste femminili e per rafforzare l’impegno verso la parità di genere. Organizzare eventi in questa giornata speciale non solo celebra il progresso raggiunto, ma serve anche come catalizzatore per promuovere ulteriori cambiamenti positivi.

L’8 marzo dell’ I.I.S.S. ‘Galilei – Costa – Scarambone’ di Lecce

Cultura, arte e impegno sociale, dunque, in occasione della Giornata internazionale della donna 2024. Così l’ I.I.S.S. Galilei – Costa – Scarambone di Lecce si appresta a vivificare l’occasione.

“Un nuovo 8 marzo – afferma la dirigente Gabriella Margiotta -, tra rappresentazioni grafiche e fotografiche, incontri, realizzazione di video e proiezioni, flash mob per sottolineare ancora una volta limportanza di un percorso condiviso e attento alla parità di genere’.

L’8 marzo all’Istituto Professionale Scarambone

La serie di iniziative prende il via l’8 marzo presso la sede centrale dell’Istituto Professionale Scarambone, con la proiezione di un video dal titolo ‘Le donne di Alda Merini‘, cui segue un flash mob contro la violenza di genere, il tutto realizzato dalle studentesse e dagli studenti dell’Indirizzo Professionale.

Nell’Aula Magna di via Dalmazio Birago, in un incontro dibattito con gli studenti, interverranno la Presidente di Soroptimist International Club di Lecce, Mariacristina Solombrino, il Direttore di Confindustria Lecce, Antonio Martella, assieme ad Antonella Gravili, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, nonché autore teatrale, Salvatore Cosentino.

L’8 marzo all’ Istituto Tecnico Economico ‘Costa’

Anche presso la sede dell’Istituto Tecnico Economico Costa gli studenti si soffermeranno su riflessioni in merito a “diritti violati: le spose bambine, la violenza nell’amore, i diritti violati nella cultura, nell’istruzione e nel lavoro”.

L’8 marzo all’ Istituto Tecnico Tecnologico ‘Galilei’

Il giorno successivo, nella giornata del 9 marzo, infine, nel plesso dell’Istituto Tecnico Tecnologico Galilei, gli studenti dialogheranno con Annamaria De Filippi, Operatrice di tecniche di Danza-terapia – espressione corporea – bioenergetica su “Violenza, bullismo e discriminazione nella società contemporanea, spesso a danno delle donne“.

Le parole della dirigente Gabriella Margiotta

“Le studentesse ci chiedono e si chiedono se abbia ancora senso avere una giornata dedicata alle donne. Le statistiche dimostrano che molti sono ancora oggi i divari di genere: nel lavoro, nelle retribuzioni, nei ruoli. La ricorrenza dell’8 marzo funge da spunto per ricordare le tante conquiste ancora da ottenere nel mondo, e allo stesso tempo è occasione per evidenziare ciò che contraddistingue l’essere donna, nell’approccio al lavoro, alla salute nelle diverse fasi della vita, o alla carriera e in molti altri aspetti e situazioni.

La giornata rappresenta, quindi, un’opportunità per celebrare i successi raggiunti dalle donne e per incoraggiare un maggiore coinvolgimento delle stesse in ogni aspetto della vita pubblica e privata. Questo riconoscimento si basa su un principio universale che prescinde da divisioni, siano esse etniche, linguistiche, culturali, economiche o politiche, ma anche un’occasione per momenti di riflessione sugli ostacoli legislativi e culturali che, ancora troppo spesso, rallentano la piena attuazione della parità di genere, rendendo difficile labbattimento degli stereotipi’.

Perché commemorare le conquiste passate

Gli eventi organizzati in occasione dell’8 marzo forniscono uno spazio per commemorare le conquiste significative ottenute dalle donne nel corso degli anni. Dall’ottenimento del diritto di voto alla partecipazione attiva in settori una volta dominati dagli uomini, l’8 marzo è un’occasione per onorare le pioniere che hanno aperto la strada per le generazioni future.

Ispirare e celebrare le Donne di oggi

Le celebrazioni dell’8 marzo offrono anche l’opportunità di mettere in luce le donne contemporanee che stanno facendo la differenza nelle loro comunità, nei luoghi di lavoro e nella società in generale. Questi eventi non solo riconoscono i successi, ma servono anche da fonte di ispirazione per le donne di ogni età, spingendole a perseguire i propri obiettivi con determinazione.

Sensibilizzare sull’Urgenza della Parità di Genere

La giornata internazionale della donna è anche un momento cruciale per aumentare la consapevolezza sulla persistente disuguaglianza di genere. Gli eventi organizzati ospitano discussioni, conferenze e workshop che affrontano questioni come la disparità salariale, la rappresentanza nelle posizioni di leadership e altre sfide che le donne affrontano quotidianamente. Queste attività mirano a educare e mobilitare le persone per creare un cambiamento significativo.

Promuovere la Solidarietà Femminile

Organizzare eventi in occasione dell’8 marzo crea uno spazio in cui le donne possono connettersi, condividere esperienze e costruire solidarietà. Questo senso di comunità è fondamentale per affrontare le sfide comuni e per sostenersi a vicenda nella lotta per la parità di genere.

Impulso per azioni concrete

Inoltre, gli eventi dell’8 marzo possono servire come piattaforma per avviare azioni concrete. Dalle petizioni alle campagne di sensibilizzazione, le iniziative intraprese durante questa giornata possono tradursi in cambiamenti reali e duraturi.

Insomma, organizzare eventi in occasione dell’8 marzo è cruciale per mantenere viva l’attenzione sulla parità di genere e per ispirare azioni positive. Ogni iniziativa, grande o piccola, contribuisce a plasmare un mondo in cui donne e uomini possono coesistere in condizioni di uguaglianza, celebrando la diversità e il contributo unico di ciascun individuo.

Ma non finisce tutto l’8 marzo…

L’I.I.S.S. ‘Galilei-Costa-Scarambone’ ha scelto di attivare quest’anno una forte sensibilizzazione nei vari plessi con momenti di riflessione a seguito di incontri con esponenti illustri del territorio, letture selezionate, realizzazione di video, cartelloni e raccolte fotografiche, allestimenti scenografici (ad esempio, significativa è la panchina rossa che si impone nell’atrio della scuola in ricordo delle donne vittime di femminicidio, realizzata dai ragazzi dello ‘Scarambone’), esibizioni degli studenti, compreso un originale flash mob, il tutto organizzato nei minimi dettagli sotto la supervisione attenta dei docenti, soprattutto di Italiano, Storia, Diritto, Scienze motorie. Il tutto per ricordare che l’8 marzo è un occasione, un innesco, una ragione in più per rendere ogni giorno un nuovo 8 marzo.