Sanitaservice, interrotto lo stato di agitazione. Sbloccato lo stop alle assunzioni

Le assunzioni riprenderanno con la rotazione prevista tra tutti i 110 ausiliari a tempo determinato in graduatoria. Il 24 giugno la discussione sindacale per siglare un accordo per l’indizione di un bando di concorso per gli ausiliari a tempo indeterminato.