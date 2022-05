Santa Caterina e Porto Cesareo senza acqua il 23 maggio, le raccomandazioni di Acquedotto Pugliese

Una serie di interventi che Acquedotto Pugliese sta effettuando allo scopo di migliorare il servizio nell’abitato di Torre Lapillo e riguardanti l’inserzione di nuove opere acquedottistiche, comporteranno per i residenti di Porto Cesareo alcuni disagi.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, l’erogazione idrica sarà interrotta il giorno 23 maggio in via Mascagni (nel tratto compreso tra via Amba Alagi e via Monti) e in via Marzano (nel tratto compreso tra via Mascagni e via Cilea). L’interruzione idrica avrà la durata di otto ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 16:00.

L’interruzione dell’acqua riguarderà, nella stessa giornata, anche Santa Caterina, marina di Nardò, dove la sospensione riguarderà via Strada Santa Maria (nel tratto compreso tra via Li Santi e via Strada Torre Santa Caterina), sempre per la durata di otto ore, dalle 8:00 alle 16:00

Le difficoltà saranno avvertite esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Le raccomandazione di Aqp

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Le informazioni

Chi volesse chiedere delucidazioni in merito potrà rivolgersi al numero verde 800.735.735, collegandosi al sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”), utilizzando i social network Twitter, account @AcquedottoP e Facebook.