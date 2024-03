La Penisola della Strea di Porto Cesareo si fa più bella con 231mila euro di fondi del Pnrr

La Penisola La Strea di Porto Cesareo diventerà ancora più bella.

Grazie a fondi del PNRR con un finanziamento per risorse complessive pari a 2.388.000 euro circa da ripartire tra i comuni convenzionati (Porto Cesareo, Nardò capofila, Alliste, Avetrana, Galatone, Gallipoli, Manduria, Racale, Taviano e Ugento) che fanno parte della” Green Comunità Ionico-Adriatica“, si potrà puntare allo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse naturali di cui dispongono.

Di quei fondi 231mila euro andranno alla località jonica.

In cantiere, con quella cifra la realizzazione di un sistema di accessibilità per le persone con diverse abilità, la creazione di un’oasi naturale, la realizzazione di punti di sosta, ristoro e primo soccorso e di segnaletica per la perimetrazione di un percorso naturalistico in località “La Strea”.

“Abbiamo deciso di valorizzare uno dei punti più suggestivi della nostra costa – spiega il Sindaco Silvia Tarantino – una penisola di rara bellezza che sarà ancora più fruibile e a misura di cittadini e turisti”.