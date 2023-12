Intossicazione alimentare per giovani calciatori salentini, il torneo di fine anno si trasforma in un incubo

Sono rientrati in mattinata a casa,dopo una notte passata in ospedale, i giovani calciatori di una squadra di Tricase che si erano recati in Calabria per disputare un torneo sportivo di fine anno al quale erano state invitate varie compagini arrivate da tutta Italia, alcune anche appartenenti a club professionistici.

‘Intossicazione alimentare‘, questa la causa che ha messo ko i giovani atleti refertata da un ospedale in provincia di Catanzaro al quale si erano dovuti recare i calciatori che avevano accusato forti malesseri fisici.

Anche i calciatori di altre squadre presenti nello stesso albergo dei calciatori tricasini hanno registrato lo stesso malessere. Di conseguenza, grazie alle analisi cliniche, è stato facile risalire alla comune origine dei malesseri: intossicazione da alimenti.

Ci sono volute 24 ore perché i ragazzi potessero pian piano rimettersi su, mentre cresceva la preoccupazione delle famiglie rimaste in Salento.

Fortunatamente le dimissioni dall’ ospedale calabrese e il rientro in Salento ha portato un po’ di serenità per il fino anno. Il torneo è stato sospeso, le indagini dei Nas sono appena iniziate.