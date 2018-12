Io come Te, il progetto contro la violenza torna all’Istituto Presta Columella

Gli operatori del Progetto Io come Te – introspezione sociale contro la violenza torna all’IISS Presta Columella di Lecce, dopo l’appuntamento di gennaio 2018.

I giovani si dimostrano ad ogni incontro interlocutori impegnativi, ma interessati alle tematiche sulla diversità, il rispetto dell’ altro.

In un mondo in cui sembra sempre più difficile bloccare le onde di violenza contro donne, minori, gay, parlare ai giovani può essere ancora un valido strumento per mettere nel cuore dei nostri ragazzi il seme del rispetto e dell’Amore.

Oggi Agedo Lecce, con il sostegno delle associazioni coinvolte nel percorso, è tornata tra gli alunni, come fatto giorni fa presso l’ Itis Olivetti o presso il Liceo Banzi Basoli.

Le classi terze e quarte dell’Istituto che sorge su via vecchia Copertino sono state impegnate nei mini laboratori animati dai volontari che danno il proprio apporto al progetto che si conferma, anche se verso la sua conclusione, un percorso ben articolato, che ha saputo cogliere nel segno.