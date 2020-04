Al via #ioRESTOinCONTATTO, l’archivio collettivo di immagini e storie nel tempo del Covid 19

Anche quest’anno la Asl di Lecce collabora con “Pe(n)sa differente. Festival dell’espressione creativa e della bellezza autentica”, la campagna internazionale di sensibilizzazione, informazione e formazione su anoressia, bulimia e obesità.

Ideata da Big Sur e ONLUS Salomè, quest’anno l’iniziativa proporrà il contest #ioRESTOinCONTATTO, un invito a creare un archivio collettivo di immagini e storie nel tempo del Covid 19.

#ioRESTOinCONTATTO vuole attivare un processo culturale condiviso capace di accorciare le distanze e rappresentare un argine al rischio di isolamento interiore. Un laboratorio diffuso capace di stimolare e favorire l’incontro tra espressioni creative.

Il contest è rivolto a tutti i cittadini, agli artisti, alle associazioni e alle organizzazioni coinvolte nella salute mentale, ai laboratori espressivi e creativi, agli atelier di Italia e di altri Paesi, ai loro conduttori e ai loro assidui frequentatori.

L’obiettivo è quello di condividere rappresentazioni del “nuovo mondo” durante l’emergenza epidemiologica. La casa e la limitazione sociale dei contatti evocano ricordi, vissuti, gioie, drammi. Inconsciamente si stabilisce una relazione intima con oggetti, odori, trame, colori, percorsi, che segnano l’esperienza quotidiana. Tutto questo diventa materiale da cui partire per fotografare e tessere racconti di straordinaria quotidianità sia nella versione reale e “ristretta” che in quella, certamente più vasta, interiore e immaginifica.

Gli ambiti proposti

Saranno due gli ambiti proposti: il primo, “Cartoline dall’interno”, è dedicato alla fotografia. Si può partecipare con sette scatti per raccontare una piccola storia domestica attraverso immagini. Considerando il consueto utilizzo dello smartphone i partecipanti potranno proporre un reportage all’interno dei luoghi della loro quotidianità: la propria casa, ma anche la limitazione dei contatti, come un universo da esplorare, scoprire e condividere.

L’altro ambito è dedicato alla narrazione con “Scritture dall’interno”. Si può partecipare con un racconto, di non oltre 2000 battute, in forma autobiografica per raccontare storie di straordinaria quotidianità in epoca Covid-19.

Come partecipare

Le foto,7 in totale, o i racconti (ripetiamo di 2000 battute al massimo) vanno inviati all’indirizzo email: redazione@pensa-differente.it, indicando: nome cognome (o pseudonimo), età, città, breve biografia e breve descrizione del contributo (144 caratteri) La raccolta dei materiali proseguirà fino a giugno.

L’archivio di #ioRESTOinCONTATTO sarà pubblicato nell’evento Facebook https://www.facebook.com/events/365367321035068/?active_tab=about e sul sito www.pensadifferente.it.