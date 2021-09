Aperte le iscrizioni per il reclutamento di allieve infermiere della Croce Rossa, selezioni fino al 30 novembre

Son presenti da oltre 113 anni in attività di servizio sul territorio nazionale e internazionale e anche in questo lungo periodo di emergenza pandemica, coordinate dai loro vertici, sono state impiegate in molteplici realtà sanitarie e sociali.

Al via anche quest’anno in tutto il territorio nazionale la Campagna 2022 per il reclutamento Allieve Scuola del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.

Le selezioni rimarranno aperte fino al 30 novembre 2021 e le interessate potranno richiedere informazioni circa i requisiti previsti e le modalità di iscrizione alla Scuola Allieve presso l’Ispettorato di riferimento.

Nella Regione Puglia la loro presenza, costante e professionale, si è rivelata una preziosa risorsa per le popolazioni, supportate in percorsi di assistenza sanitaria e solidale in sintonia con iniziative messe in campo dal Comitato Croce Rossa Italiana della Regione.

Ausiliarie delle Forze Armate, a fianco dei Militari in attività logistiche e di specifici interventi, le Infermiere Volontarie hanno fornito il loro apporto quotidiano e costante, con competenza e coraggio, in tutto il territorio pugliese, sempre pronte ad aiutare il prossimo e fedeli al loro motto: “Ama, Conforta, Lavora, Salva”