La bellezza della legalità, a Tricase un incontro per ricordare e impegnarsi contro la mafia

Nel contesto degli eventi dedicati alla ‘Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia’, l’Istituto Comprensivo “Tricase – Via Apulia”, guidato dalla dirigente scolastica Rina Mariano, si prepara ad accogliere la terza edizione de “La bellezza della legalità“. L’incontro, si svolgerà lunedì 18 marzo 2024, a Tricase, presso l’oratorio della Chiesa di Sant’Antonio da Padova, a partire dalle ore 9.30.

Questo evento, che ha già lasciato un’impronta significativa nelle edizioni precedenti, si propone di essere un momento di riflessione e di impegno nella lotta contro il fenomeno mafioso che ancora affligge la nostra società.

All’incontro interverranno: Libera Francioso, esponente del presidio di Libera “Angelica Pirtoli” di Casarano e Nadia Rizzello, zia di Angelica Pirtoli, piccola vittima innocente della barbarie mafiosa, assassinata dalla Sacra Corona Unita a Parabita il 20 marzo 1991. La sua storia, il suo sacrificio e la sua memoria saranno al centro del dibattito, per non dimenticare e per alimentare un impegno costante contro ogni forma di criminalità organizzata.

Durante l’evento, si affronteranno tematiche cruciali legate alla legalità, alla memoria delle vittime e alla necessità di un impegno concreto da parte di tutta la società per contrastare il dilagare del crimine organizzato. Sarà un momento di condivisione di testimonianze, di esperienze e di riflessioni, volto a sensibilizzare e a mobilitare le coscienze dei partecipanti.

Il coinvolgimento di giovani studenti e di docenti in iniziative come queste è fondamentale per rendere l’evento un’occasione di crescita civile e culturale per l’intera comunità. Ognuno è chiamato a fare la propria parte nella costruzione di una società più giusta, solidale e libera dalla criminalità.

“L’importanza di ricordare e di agire è imprescindibile nella nostra lotta quotidiana contro la mafia e ogni forma di illegalità”, ha dichiarato la dirigente scolastica Rina Mariano. “La bellezza della legalità ci sprona a non arrenderci mai di fronte alle ingiustizie e a lavorare instancabilmente per un futuro migliore per le generazioni presenti e future.”

L’Istituto Comprensivo “Tricase – Via Apulia” si conferma così un punto di riferimento nella promozione dei valori della legalità, dell’etica e della giustizia sociale. La terza edizione de “La bellezza della legalità” si preannuncia, dunque, come un momento di grande importanza e significato, un’occasione per ribadire con forza l’ impegno comune nella costruzione di un mondo più giusto e solidale.

L’incontro di lunedì 18 marzo sarà la conclusione di un percorso di approfondimento intrapreso dalle classi della scuola media dell’istituto comprensivo , dopo aver letto un libro di don Ciotti.

«Insegniamo ai nostri studenti che rispettare le leggi non è solo un obbligo, ma una via per costruire una società più giusta e equa», ha concluso la dirigente scolastica Rina Mariano, «la legalità ci guida verso una convivenza armoniosa, basata sulla fiducia reciproca e sul rispetto dei diritti di tutti. È fondamentale educare le giovani menti a comprendere e apprezzare la bellezza intrinseca della legalità, affinché possano diventare cittadini consapevoli e responsabili».