Nel Parco Archeologico di Apigliano, si celebra la ‘Festa dei Lavoratori ‘con un Job Day

Si svolgerà lunedì 1 maggio, a Martano la manifestazione culturale del 1° maggio 2023 “Festa dei lavoratori”, presso località Apigliano, nel Parco archeologico.

L’evento ha l’obiettivo principale di celebrare il contributo dei lavoratori alla società e di rinnovare l’impegno per la difesa dei loro diritti e delle loro condizioni di lavoro. A promuoverlo è l’Associazione Greeco, con il supporto degli Enti patrocinanti: Provincia di Lecce, Comune di Martano, Comune di Zollino.

Quest’anno l’evento avrà un nuovo formato grazie all’inserimento di un Job Day, possibilità di incontro tra mondo del lavoro e chi cerca un’occupazione, e di uno spazio dedicato alla sicurezza sul lavoro e all’approfondimento dei diritti dei lavoratori. Non mancheranno momenti guidati alla scoperta dell’area archeologica e l’area di musica live.

Tutti particolari della ricca giornata saranno illustrati domani dal sindaco di Martano e consigliere provinciale Fabio Tarantino, dal vice sindaco del Comune di Martano Antonella Tremolizzo, dal sindaco di Zollino Edoardo Calò, dalla vice presidente dell’associazione Greeco Beatrice Chiriatti, dalla socia Maria Giovanna Lezzi, da un rappresentante di Aforisma.

Il sito archeologico di Apigliano, dove si svolgerà la giornata, rappresenta un patrimonio culturale di proprietà pubblica e si trova in un’area particolarmente peculiare del paesaggio rurale, tra le città di Martano e Zollino, testimonianza storica importante per il territorio salentino, in quanto fornisce informazioni sulla stratificazione insediativa della zona e sulla sua cultura. Il villaggio bizantino e medievale di Apigliano, infatti, è diventato un simbolo del legame tra la Grecia e il territorio salentino, ed è stato oggetto di ricerche archeologiche sin dal 1997.